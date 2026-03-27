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台中購物節：一場城市經濟實驗的七年觀察給出完整答案

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第七屆購物節期間，登錄消費金額達374.32億元，帶動全國764億元產值。中市經發局／提供
第七屆購物節期間，登錄消費金額達374.32億元，帶動全國764億元產值。中市經發局／提供

在全球城市競逐消費與觀光的時代，地方政府越來越像企業，必須為城市設計「產品」。對台灣中部城市台中而言，這個產品便是年度盛事—台中購物節。台中市經濟發展局指出，七年來，這場結合促銷、抽獎與商圈活動的消費節慶，不僅成為地方品牌，也提供了一個罕見的政策樣本：政府主導的大型促銷活動，究竟能否真正創造經濟價值？

台中市經發局表示，最新的三份評估報告，涵蓋經濟效益、民眾滿意度以及店家滿意度，為這個問題提供了相當完整的答案。

從表面數據來看，經發局說，台中購物節無疑是一場成功的城市促銷活動。第七屆購物節期間，登錄消費金額達374.32億元，較前一屆成長5.9%。整體經濟模型推估顯示，該活動帶動全國764億元產值，創造約415億元GDP，並支撐3.2萬人次就業。換言之，每1元消費約帶動2.04元產值。

這樣的乘數效果，在城市行銷活動中並不常見。對台中而言，購物節已成為冬季經濟的重要支柱。在政策設計上，購物節最著名的機制是抽獎；然而，消費者調查顯示，真正驅動消費的其實是另一種更傳統的經濟誘因：折扣。

根據調查顯示：32.5%民眾表示，購物節帶來「很多」額外消費，36.6%表示帶來「部分」額外消費，換句話說，近七成消費具有政策誘發性。更關鍵的是，在各種促銷機制中，最有效的並非抽獎，而是「優惠店家五倍累計」制度，有51.1%消費者因該機制增加消費。

這說明一個簡單的經濟學原則，消費者對確定性優惠的反應，遠高於對機率性獎勵。換句話說，購物節真正的經濟本質，其實更像「大型促銷季」，而非「城市樂透」。

如果說消費者是購物節的需求端，店家則是供給端。店家調查顯示：89.6%店家對活動整體滿意，92.8%支持持續舉辦；同時，52.8%認為活動帶來更多人潮，58.9%認為銷售增加。

這些數字揭示了一種典型的平台經濟結構，當消費者增加時，商家更願意加入；當商家增加時，促銷與優惠又吸引更多消費者。這種雙邊市場的網路效應，使購物節形成自我強化的循環。正因如此，活動得以在七年間持續擴張。

經發局指出，三份報告最有意思的發現，或許來自消費者滿意度。調查顯示，非台中市居民對抽獎機制滿意度達87.2%，台中市居民僅52.3%。這意味著，購物節對外地人的吸引力其實更高。

在城市經濟學中，這一點至關重要。因為本地消費多半只是時間上的移轉，而外地消費則是真正的新增需求。換句話說，購物節若要持續成長，關鍵不在於讓台中人多買一點，而是讓外地人來台中買東西。

經發局說，七年來，台中購物節已經證明一件事，地方政府確實可以透過制度設計，創造可觀的消費動能。但未來的問題將不再是「如何促銷」，而是「如何吸引外來需求」。

對台中而言，購物節下一步或許不只是購物，而是把整個城市包裝成一場冬季觀光體驗—結合商圈、夜市、餐飲與文化活動。經發局強調，如果說過去七年是一場成功的消費促銷實驗，那麼未來七年的挑戰，將是更宏大的命題：讓購物節不只是購物，而是一場城市經濟的磁場。

從各項數據來看，台中購物節無疑是一場成功的城市促銷活動。中市經發局／提供
從各項數據來看，台中購物節無疑是一場成功的城市促銷活動。中市經發局／提供

地方政府 台中 台中市

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