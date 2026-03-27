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3月購屋信心寫近半年新低 台灣房屋周鶴鳴：管制鬆綁 有望倒吃甘蔗

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2026年3月調查結果為89.5點，寫近半年新低，也是該指標自2020年統計以來的第三低紀錄，顯示調查期間，消費者對房市的信心仍在悲觀低檔盤旋。但隨著央行首季末微幅鬆綁信用管制，市場信心逐漸復甦，後續房市也頗有觸底回溫的跡象。台灣房屋集團／提供
國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2026年3月調查結果為89.5點，寫近半年新低，也是該指標自2020年統計以來的第三低紀錄，顯示調查期間，消費者對房市的信心仍在悲觀低檔盤旋。但隨著央行首季末微幅鬆綁信用管制，市場信心逐漸復甦，後續房市也頗有觸底回溫的跡象。台灣房屋集團／提供

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2026年3月調查結果為89.5點，與上月相較下降4.26點，不僅寫下近半年新低，也是該指標自2020年統計以來的第三低紀錄，顯示調查期間，消費者對房市的信心仍在悲觀低檔盤旋。但隨著央行首季末微幅鬆綁信用管制，市場信心逐漸復甦，後續房市也頗有觸底回溫的跡象。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，2月底中東爆發戰事，隨即掀起全球能源危機，股市也因而大起大落；且戰事若過度拖延，對國內外經濟的干擾恐加劇；加上各界原預估首季央行的理監事會議，還不會調整授信政策，因此從2月底到3月中上旬，國人看待整體經濟與房市發展的心態均偏向保守，使指標連續13個月落在100以下的悲觀區間。

周鶴鳴指出，房市的多空交戰、買賣拉鋸已持續近兩年，利空有逐步鈍化的現象，因此從3月中旬起，買賣雙方逐漸聚焦，市場已略為回溫。且央行3月19日理監事會議，微幅鬆綁第二屋貸款成數，上限從五成調高為六成後，被錯殺的自住換屋族，資產調節有更大的彈性。

展望房地產後市，周鶴鳴認為，民眾消費信心與市場交易熱度，都有望「倒吃甘蔗」觸底反彈，尤其中高資產族的換屋需求，可望成為首購買盤外，另一個催動房市復甦的動能。

消費信心 能源危機 經濟發展

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