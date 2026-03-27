壽險業、建商搶插旗 台積電效應R17世運站A6街廓招商熱

台積電5座二奈米先進製程晶圓廠正在楠梓科學園區趕工建廠中，半導體S廊帶效應持續發酵，高市府啟動捷運R17世運站周邊A6街廓都更案，今天舉行招商說明會，現場氣氛熱絡，吸引超過20家建設公司、壽險及銀行業者、資產管理機構到場主動表達投資興趣。

繼R17世運站A5街廓已於3月選出最優申請人，市府接續再進行A6街廓都更案，該基地將結合台積電高雄廠區需求，打造供應鏈進駐與高階人才居住並行的複合型基地，形成科技產業生活聚落。

副市長林欽榮表示，A5基地預計今年動工，3至5年內逐步成形，將優先導入品牌與住宅機能，支撐南科與台積電高雄廠區發展，隨著台積電規劃2027年前完成5座晶圓廠投產，預估將帶動約7至8千名工程師進駐，帶動周邊居住與生活服務需求同步升溫。

林欽榮說，A6距台積電楠梓廠僅約1.5公里，車程5分鐘內可到達，面積約1公頃，基準容積率300%，最高可達450%，並可透過空橋串聯A5基地與R17世運站，形成完整生活圈，整體開發將採權利分配模式推動，並由市府保留部分空間，提供半導體關鍵供應商進駐，強化就近支援能力。

為貼合產業使用需求，A6在建築設計上也設定高規格門檻，包括樓高須達4.2公尺、樓地板載重每平方公尺達5000公斤，以滿足精密設備與高載重使用條件，未來招商完成後，將要求開發單位於都更程序完成後4.5年內完工，加速產業聚落成形。

市府也攜手清華大學、陽明交通大學等頂大推動國家重點領域校際研教園區，以研教一體、產學共創培育高科技人才，讓科技產業與高教資源形成更緊密循環。

林欽榮強調，A5、A6雙基地同步推進，將形成北高雄半導體生活與產業發展核心，帶動城市轉型。開發期程預計自申報開工日起約4.5年完工，招商則自115年3月20日啟動，收件截止至7月20日。

高雄市副市長林欽榮今主持捷運R17世運站周邊A6街廓都更案招商說明會。記者劉學聖／攝影

高雄市副市長林欽榮今主持捷運R17世運站周邊A6街廓都更案招商說明會。記者劉學聖／攝影