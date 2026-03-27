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SCFI運價指數翻揚 本周上漲7%
中東戰爭持續影響市場供需，運價僅回檔1周，本周再度大漲，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於27日出爐，指數上漲119.82點至1,826.77點，周漲幅7.01%；其中遠東到美西、美東漲幅都逾一成以上。
根據最新一期出爐運價，至於美伊戰爭持續，亞洲到波斯灣運價每TEU(20呎櫃)達3,728美元，周漲404美元，周漲幅12.15%。
遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達2,352美元，較前一期上漲195美元，周漲8.67%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,922美元，較前一期下跌189美元，周跌6.07%。
其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,703美元，較前一期上漲67美元，周漲幅4.09%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)為2,764美元，較前一期下跌20美元，周跌0.71%。
近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲16美元，漲幅3.4%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌1美元。
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