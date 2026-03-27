SCFI運價指數翻揚 本周上漲7%

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2026年3月調查結果為89.5點，與上月相較下降4.26點，不僅寫下近半年新低，也是該指標自2020年統計以來的第三低紀錄，顯示調查期間，消費者對房市的信心仍在悲觀低檔盤旋。但隨著央行首季末微幅鬆綁信用管制，市場信心逐漸復甦，後續房市也頗有觸底回溫的跡象。

2026-03-27 16:36