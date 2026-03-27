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聯成：美伊戰爭推升成本需求壓力 動態報價穩利差

中央社／ 台北27日電

聯成今天舉行線上法人說明會，總經理畢淑蒨表示，美伊戰爭對於聯成而言，面臨成本與需求面雙重壓力夾擊，聯成將採以量定銷、動態報價方式，確保產品利差。畢淑蒨擔心戰事拉長可能拖累全球經濟，同時也關注戰後重建有機會帶來一波商機。

聯成是全球最大的DOP（可塑劑）與PA（苯酐）製造商。DOP主要用來生產PVC（聚氯乙烯），上游主要原料則為PA與2-EH（異辛醇）。

畢淑蒨今天表示，美伊戰事爆發後，DOP價格從每噸約人民幣7500元漲到1萬1000元，漲幅約46%，同時間上游原料異辛醇和OX（鄰二甲苯）的漲幅沒那麼大，利差對聯成有利。不過畢淑蒨認為這只是短暫，因為下游客戶怕缺料，近期積極回補庫存，她擔心戰事如果拖久，高油價造成高通膨，恐怕拖累全球經濟。

聯成資深副總經理徐造華也分析，美伊戰爭對聯成帶來成本與需求面雙重夾擊，除了擔心上述通膨拖慢全球經濟，影響需求；戰事爆發後，包括能源、原料、航運等成本全部往上走。

徐造華表示，現在聯成一方面要確保原料供應穩定，還要思考下游客戶能否接受這麼高的價格，以及萬一戰爭突然結束，價格可能快速崩落。

徐造華指出，現階段聯成將採取以量定銷、動態報價的方式，不衝銷售量，而是要守住利差。

原料掌握方面，畢淑蒨表示，由於聯成的工廠主要在中國，中國的異辛醇來源比較多元，除了輕油裂解，還有丙烷脫氫和煤化工，比較不受石油短缺影響。目前原料供應沒問題，但價格向上。

至於PA上游原料鄰二甲苯，主要來自石油蒸餾，有短缺現象。整體而言，聯成表示原料到4月底沒問題，5月之後公司也有備案。

全球經濟 美伊戰爭 法人說明會

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