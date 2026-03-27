菜奇鴨進駐台南古蹟 黃偉哲：消費台南IP滿千抽萌鴨

臺南市市場處與文化局攜手合作，將市場超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」帶進充滿歷史氣息的古蹟「愛國婦人會館」來場跨界大合作。臺南市長黃偉哲於27日下午親自開箱，現場展示一系列療癒感十足的文創周邊，歡慶入厝，全館滿千抽萌鴨，引發粉絲高度期待。活動現場，愛國婦人會館門口兩側立起兩隻萌鴨的大型人型立牌，吸引旅客駐足合影。市長隨後步入館內右側的專櫃區，化身「最強推銷員」，逐一介紹包含帆布袋、潮T、悠遊卡、頸枕等精緻周邊，展現臺南市場文化與文創美學結合的新能量。

黃偉哲表示，臺南的美在於生活感的延伸。今天我們把菜市場的活力「菜奇鴨」跟夜市的魅力「夜奇鴨」，一起送進優雅的愛國婦人會館「入厝」，這代表臺南的傳統文化已經成功轉型為時尚文創。我們希望旅客來到臺南，除了欣賞古蹟、品嚐美食，還能帶走這份屬於臺南、24小時不打烊的熱情與記憶。

經濟發展局張婷媛指出，臺南擁有許多歷史悠久且充滿人情味的傳統市場，承載著在地豐富的飲食文化與地方記憶。市場吉祥物「菜奇鴨」以及夜市的「夜奇鴨」的推出，以可愛逗趣的形象圈粉無數，深受民眾喜愛，也吸引很多年輕族群走進市場認識臺南市場和夜市文化。

臺南市市場處代理處長林士群則說明，這次推出的周邊商品，每一件都是從市民的生活需求出發，如實用的杯袋、舒適的抱枕與頸枕，都是為了讓市場文化走進民眾的日常，目前首波商品於愛國婦人會館限量、限定販售，希望大家能來實地感受這份"萌"力量，一起擁有臺南的人氣IP小物。

文化局表示，萌鴨入厝在愛國婦人會館右側的「let’s asobi」選物店，「asobi」一詞轉化自臺語工地行話「阿縮比」，象徵生活中輕鬆、游刃有餘且幽默玩樂的處世態度，選物店的東道主「巷仔niau」欣喜迎接「菜奇鴨、夜奇鴨」兩位好朋友入厝，象徵臺南 IP 能量匯聚，透過逗趣小物展現臺南文創經濟軟實力。

歡慶菜奇鴨、夜奇鴨入厝古蹟，即日起至5月3日止於愛國婦人會館，全館商品消費滿1,000元，掃QR code登錄即享菜奇鴨、夜奇鴨玩偶抽獎資格，中獎名單將於5月15日公布於臉書【臺南市市場巡禮】，希望大家能來實地感受這份萌力量。