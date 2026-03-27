高房價壓力 2025年40歲中年房貸族占比躍上31.1%新高

住商機構觀察2025年聯徵中心資料發現，各年齡層新增房貸人數占比，歷年皆以30至40歲占比逾三成為大宗，惟至2025年為止，30歲至40歲年齡層占比出現下滑，但40至50歲年齡層占比則升至31.1%新高，與前者差距逐漸拉近。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，40至50歲房貸族群占比大幅增加，主要原因有三，一是全國房價高漲，薪資漲幅難以跟上，導致民眾需花更長時間累積頭期款。

其次，賴志昶指出，現代人逐漸晚婚或延後生育，30多歲單身或未婚者，長期在外租屋或與長輩同住不在少數，短期內無置產需要，而當年過40歲，不管是要換屋或搬出原生家庭，都令此年齡層購屋需求大增。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，40歲以上購屋族雖具備穩定經濟基礎與信用條件，但在申請房貸時，需留意銀行針對貸款年限的內規。

徐佳馨指出，為控制借款風險，銀行內部有「貸款年限＋借款人年齡不得超過75或80」規定。換言之，若在45歲才首度購屋，較難申請到貸款年限達30至40年的房貸，連帶加大每月還款壓力；因此，大齡購屋族在進場前，需精算自身現金能力，並多方比較各行專案，以確保能順利成家。