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半導體S廊帶再添動能 高雄捷運R17世運站A6街廓公辦都更正式招商

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」27日舉行招商說明會，高雄市副市長林欽榮（左二）親自出席並做說明。左一為招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信。仲量聯行／提供
「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」27日舉行招商說明會，高雄市副市長林欽榮（左二）親自出席並做說明。左一為招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信。仲量聯行／提供

高雄市政府27日舉辦「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓都市更新事業公開評選實施者案」招商說明會，繼今年2月R17世運站A5街廓公辦都更案成功招商後，於3月20日正式公告推動旁邊A6街廓，目標將此區打造為串聯半導體S廊帶的「科技生活新核心」。

27日「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」招商說明會現場吸引超過20家國內知名建設公司、資產管理機構及投資公會代表參與，顯示各界對高雄未來發展潛力的高度信心。

高雄市副市長林欽榮指出，隨著台積電（2330）在高雄設立五座晶圓廠（P1至P5），高雄科技產業正邁入全新里程碑。

台積電高雄廠區(晶圓F22廠）進度迅速，未來五座廠房全數完工後，高雄將成為全球規模最大的先進晶圓製程聚落，同時，隨著台積電進駐，高科技產業也將接續投資高雄。

另在中央與地方攜手合作下，高市府與清華大學、陽明交通大學等國內頂尖學府，共同推動全國首座「國家重點領域校際研教園區」，落實「研教一體、產學共創」並結合南部既有高教能量，象徵高雄在產業轉型與高階科技人才培育邁入嶄新篇章。

「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」基地面積約3,209坪，容積率300%，預估開發量體可達2.9萬坪，投資總額上看72億元。

「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」未來完工後，除可提供A級商辦與產業人才住宅，更可引入零售商業與生活服務設施，並透過空橋直接連通A5街廓與R17世運站，實現步行300公尺即可抵達站點的高效交通機能，實踐TOD（大眾運輸導向開發）轉運站效應，建構完善的Station city。

高市府都發局局長吳文彥表示，為超前部署半導體產業鏈及人才進駐需求，市府接續推動捷運R17世運站周邊公辦都更。毗鄰的A5街廓已於今年2月選出最優申請人，市府隨即於3月20日正式公告A6街廓徵求實施者。

吳文彥指出，市府預計分回一棟多元複合型態的建築大樓，可提供A級辦公、商業、住宅及公益設施進駐使用，以服務高科技產業人才優質居住需求，打造安居樂業的生活環境。

「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」將設置立體空橋銜接A5基地與R17世運站，實現步行300公尺即可抵達站點的高效交通機能，實踐TOD（大眾運輸導向開發）轉運站效應。

「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」預計自申報開工日起約4.5年完工；吳文彥表示，高市府將以高效率行政、全力協助實施者推動開發。

招商總顧問仲量聯行董事總經理侯文信強調，高雄在交通建設完備、產業升級及半導體龍頭進駐後，不動產市場無論在住宅或商辦領域都展現強勁動能，尤其具有產業及交通點周邊的TOD開發案，因其便捷性與發展潛力，已成為市場追逐的焦點。

侯文信指出，本次公告招商的A6街廓基地正具備此一優勢，為區域內除了已經招商成功的A5基地外，最近台積電楠梓廠且100%公有土地且方正的開發案，為S廊帶科技軸線上的精華區位，未來將與A5基地串聯互補，進一步擴大北高雄的商業服務機能。

他強調，隨著台積電量產與供應鏈群聚效應，北高雄楠梓產業園區周邊已形成結合半導體產業聚落與高品質生活新聚落。

「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」27日舉行招商說明會，目標將此區打造為串聯半導體S廊帶的「科技生活新核心」。右七為高雄市副市長林欽榮。仲量聯行／提供
「高雄捷運R17世運站周邊A6街廓公辦都更案」27日舉行招商說明會，目標將此區打造為串聯半導體S廊帶的「科技生活新核心」。右七為高雄市副市長林欽榮。仲量聯行／提供

台積電 公辦都更 高雄

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