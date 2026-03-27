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2025年新北市七重劃區買氣比腰斬還慘 土城這區每月新屋賣不到五間
永慶房產集團統計實價登錄資料指出，2025年新北市各個重劃區中，共有七個重劃區預售屋交易量年減逾七成，其中土城的暫緩重劃區更是年減超過九成，為新北市交易量衰退最明顯的重劃區。
永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從2024年9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制後，成功扭轉民眾看漲房價的預期心理，市場氛圍轉趨保守觀望，投資買盤大幅減少，加上銀行房貸緊縮持續下，預售屋買氣迅速降溫，交易量快速下修。
其中，新北有七個重劃區交易量年減幅度皆逾七成，包括暫緩重劃區、副都心重劃區、塭仔圳重劃區等。
陳金萍表示，暫緩重劃區的預售交易量從2024年615件迅速下滑至2025年53件，年減幅達9成，相當於每月新屋賣不到五間。
陳金萍分析，暫緩重劃區位處土城核心區，鄰近成熟商圈與捷運海山站，生活機能與交通條件完善，過去因房價相對親民，吸引不少新婚家庭與小資族購屋，成為新北重劃區亮點。
她指出，然而近年預售屋價格快速攀升，購屋門檻提高，加上整體房市觀望氣氛濃厚，消費者購屋態度轉趨保守，導致2025年交易量顯著萎縮。
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