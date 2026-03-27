2025年新北市七重劃區買氣比腰斬還慘 土城這區每月新屋賣不到五間

擁有眾多隱形冠軍企業與角落富豪的彰化縣，正迎來一波房地產市場的革新浪潮！其中，北斗鎮出現一筆成交總價突破3,000萬元的豪墅交易，價格直逼彰化市、員林市行情。同時還有華廈新案導入屋頂綠能光電，並配備豪宅、科技廠使用的進口組合式水箱，展現房市升級的企圖心，同時也突顯建商堅持綠能永續的憨勁。

2026-03-27 13:31