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傳統住宅最大痛點曝！78%民眾認住宅應全面升級

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
住宅優化升級體檢調查，由建築安全履歷協會與富比士網路科技公司，共同委託「遠見民意研究調查」進行。業者／提供
住宅優化升級體檢調查，由建築安全履歷協會與富比士網路科技公司，共同委託「遠見民意研究調查」進行。業者／提供

一項「住宅優化升級體檢」調查顯示，近九成民眾認為，傳統住宅將面臨「功能性過時」的危機，另有78%認為，住宅應全面大升級。

住宅優化升級體檢調查，由建築安全履歷協會與富比士網路科技公司，共同委託「遠見民意研究調查」進行，分成四大面向，包括：

一、傳統住宅面臨「功能性過時」危機。

二、現狀痛點：水電管線與安全焦慮。

三、未來住宅必備：三大「有感」升級項目。

四、理想生活新標準：主動服務與環境品質。

富比士網路科技公司執行長陳高超表示，傳統住宅「販厝」時代，房子僅能提供遮風避雨，多為磚造但耐震力低易漏水，且無特殊外觀，也缺乏休閒空間，唯一優點是造價低，房價便宜。

經過數十年之後，已朝向住宅2.0，房子可以滿足居住空間需求，RC結構，具防災、外觀設計與社區公共設施休閒完善，加入有物業管理成為成熟社區。最新調查則顯示，未來住宅應朝向「住宅3.0」新思維、新觀點。

從遠見民意研究調查結果顯示，目前居住經驗中，民眾最大痛點是，水電管線無法隨科技升級，其次為隔音與噪音問題，第三則是耐震度。

當民眾被問到「房屋最需要升級的是什麼」，答案也高度集中在基礎工程能力上，包括設備與水電管線，耐震安全設計，加大戶內供電容量等。

值得注意的是，高達94%民眾認為強化建築抗震結構是必要的，可見在科技快速演進與環境風險並存的背景下，住宅的基本要求已從「能住」升級為「住得安全、住得久、住得上未來」。

陳高超表示，整體而言，調查結果顯示，民眾對住宅的評估重點，已逐漸從傳統的外部條件，轉向住宅本身的基礎機能、結構安全與未來升級能力。

從目前居住困擾到未來升級需求來看，水電管線更新、耐震設計與供電能力，是民眾較關注的核心項目。這也反映出，在科技持續發展與居住需求變化的背景下，住宅是否具備可更新、可擴充及可持續使用的條件，已成為影響住宅價值的重要因素。

水電 房屋

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