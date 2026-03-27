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從豪墅到華廈全面升級 北斗豪墅王再推綠能光電華廈案

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
匯寶「新新子境」比照豪宅大樓與台積電等科技大廠，採用日本原裝進口組合式儲水系統。業者提供
匯寶「新新子境」比照豪宅大樓與台積電等科技大廠，採用日本原裝進口組合式儲水系統。業者提供

擁有眾多隱形冠軍企業與角落富豪的彰化縣，正迎來一波房地產市場的革新浪潮！其中，北斗鎮出現一筆成交總價突破3,000萬元的豪墅交易，價格直逼彰化市、員林市行情。同時還有華廈新案導入屋頂綠能光電，並配備豪宅、科技廠使用的進口組合式水箱，展現房市升級的企圖心，同時也突顯建商堅持綠能永續的憨勁。

根據實價登錄資料顯示，北斗透天新成屋「匯寶新境2」以總價3,668萬元創下當地近五年來最高紀錄，而同期間，彰化市透天「巨林臻心7」與員林市透天「聯齊仰森」分別以3,980萬元、4,982萬元登上區域最高。若三者換算以單價相比，北斗「匯寶新境2」的價格力道確實直逼彰化兩大核心區。

匯寶建設表示，該豪墅案看齊台中七期豪宅工法與頂級配備，例如：日本YKK氣密窗、荷蘭POLL-TEX普特絲防霾紗窗、TOTO免治馬桶衛浴、國際牌PANASONIC四合一冷暖風機、林內RINNAI廚具、全棟智慧照明ONE TOUCH與緊急呼叫按鈕等，出自企業秉持好宅設計的理念，並會繼續延用在未來完工落成的透天案「匯寶新境3」中。

而該建商推出華廈首案匯寶「新新子境」，率先採用屋頂綠能光電遮罩，除了可達到建築物降溫、節能的效果，其中回售台電的售電費平均可達每月2,000元上下，相當於多一戶管理費收入。

對於總戶數僅12戶的小華廈社區，屋頂綠能光電板既為社區開源，同時也是支持推動「全民電網」的實際行動，為用電環境盡一份心力。在不賺錢的地方，業者堅持選擇循環綠能，更是少有的良心憨勁。

此外，匯寶「新新子境」比照豪宅大樓與台積電等科技大廠，採用日本原裝進口的組合式儲水系統，過去公寓大樓所使用的水泥灌漿水箱，普遍存在衛生安全、滲水漏水、清洗不便的疑慮，組合式水箱即可大大降低此類問題產生。

而因應小社區無人化管理趨勢，匯寶「新新子境」規劃人車分道式隱閉社區，採三道門禁管理，分別為：社區入口、梯廳入口、電梯控制；停車位空間也已備好充電線路，一樓還貼心設置外送餐點收納區與包裹專用置物架。

該案規劃樓高5層，產品為31至34坪的3房與3+1房，日前甫全新落成，瞄準在地自營商、高階主管與公教、退休人士。

此外，員林火車站都更開發案尚等待進一步訊息，員林市房價已越過4字頭水位線，其中川睦「大沃天荷」最高成交價來到51.1萬元，近一年成交均價為47.7萬元，與台中市太平、北屯部子新案相差無幾，該案規劃60至143坪大坪數產品，鎖定南彰化豪客，實登資料已售16戶。

據統計，彰化縣中小企業家數眾多，而北斗、田中、埤頭、芳苑四大產業園區合計登記廠商家數超過200家，其中更有資本額上億元的企業不在少數，房市買盤實力不容小覷。

匯寶「新新子境」率先採用屋頂綠能光電遮罩。業者提供
匯寶「新新子境」率先採用屋頂綠能光電遮罩。業者提供

北斗、彰化市、員林市透天新成屋最高總價紀錄。資料來源：內政部實價登錄
北斗、彰化市、員林市透天新成屋最高總價紀錄。資料來源：內政部實價登錄

北斗透天新成屋「匯寶新境2」以總價3,668萬元創下當地近五年來最高紀錄。業者提供
北斗透天新成屋「匯寶新境2」以總價3,668萬元創下當地近五年來最高紀錄。業者提供

南彰化工業園區廠商登記數。資料來源：經濟部網站
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綠能 隱形冠軍 華廈

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