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生醫國家隊 TBMC 竹北廠正式啟用 年產1,300萬劑mRNA疫苗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣生物醫藥製造公司（TBMC）董事長楊育民（左）與執行長張幼翔。記者謝柏宏／攝影
台灣生物醫藥製造公司（TBMC）董事長楊育民（左）與執行長張幼翔。記者謝柏宏／攝影

政府催生成立的CRDMO（委託研究開發與製造）國家隊─台灣生物醫藥製造公司（TBMC）27日舉行GMP竹北廠啟用典禮。TBMC董事長楊育民表示，這座廠為台灣首座具備核酸疫苗（mRNA）製造能量的廠房，象徵我國生醫產業正式邁入先進生物製造新里程，也開啟TBMC CRDMO專業服務的新階段。

楊育民表示，目前工廠已具備年產1300萬劑mRNA疫苗能力，預計今年6月可開始接單與商業化生產；若資金到位，產能可進一步提升至2600萬劑，已初步達成建立國家疫苗製造能力的階段性目標。

此次啟用典禮除了前副總統、中研院院士陳建仁蒞臨致詞外，邀請工業技術研究院董事長吳政忠、前經濟部長王美花、國發基金執行秘書汪庭安、新竹科學園區管理局局長胡世民，以及日本CBC株式會社生命科學事業部經理中埜尚等貴賓蒞臨剪綵；同時，TBMC董監事與產政學研各界逾80位貴賓到場，共同見證臺灣生醫製造邁向新階段的重要時刻。

TBMC執行長張幼翔表示，TBMC竹北廠以先進療法製造需求為核心，第一期已建置mRNA核酸疫苗藥物、CAR-T與MSC細胞治療、病毒載體/生物藥品生產區。其中，自體CAR-T細胞治療每年可服務約480位病人，異體MSC細胞治療每年可生產約100批次；每年可生產約1,300萬劑mRNA疫苗或相關產品，此外並可依需求彈性配置200公升的病毒載體或生物藥品產能。

張幼翔表示，TBMC在2025年已接獲35個委託案，並下半年取得美國大型藥廠委託訂單，隨著新廠落成，公司已於今年3月啟動相關作業，預計在未來三個月內完成驗證程序，並於6月正式開始接單，進入商業化生產階段。

陳建仁表示，台灣過去疫情期間曾面臨買不到疫苗的挑戰，當時台灣疫情控制非常好，但這也突顯全球疫苗短缺與取得不易的情況下，國家必須具備自主疫苗製造與研發能力，因此建立具備量產能力疫苗工廠，對於國家整體防疫與產業發展具有關鍵意義。

陳建仁表示，若台灣能在亞洲建立具指標性的疫苗製造基地，不僅有助於提升國內防疫韌性與國安布局，也將帶動整體生醫產業發展。他並提到，國際間對於疫苗製造能力的關注持續提升，包括日本政界人士亦曾關切台灣相關布局，顯示此一議題具高度國際連結性。

楊育民表示，從公共衛生角度觀察，大規模疫情具有週期性，約每七年可能出現一次，因此必須在下一次疫情來臨前，建構完整疫苗供應體系，如同國防體系般的重要基礎建設。

TBMC的發展並未僅限疫苗製造，而是著眼於全球醫藥產業轉型趨勢。隨著產業由傳統小分子藥物邁向單株抗體、生物製劑及細胞與基因治療，製造已成為整體藥品開發流程中的關鍵技術。

楊育民表示，歐美在新藥研發具優勢，但在製造端常面臨成本高與效率不足問題；台灣則具備製造優勢，透過技術移轉導入mRNA等技術後，可顯著提升生產效率與良率，甚至達到原有水準的兩倍。

TBMC竹北廠第一期從設計到完工投產僅歷時一年半，於國際市場實屬少見。張幼翔說明，隨著市場對具研發服務與彈性製造能力的CRDMO需求日益殷切，TBMC建立了一座敏捷製造基地，既能擴充產能，也能精準對接客戶需求。透過「少量多樣、多樣少量」的彈性設計，加速產品從早期研發、製程開發迅速推進至臨床試驗以及商業化生產。

他表示，為支援先進療法製造與品質管理需求，TBMC亦建置占地約400坪的先進品質管制（QC）實驗室，為國內少數同時具備核酸、細胞、病毒與生物藥品等多元檢測能力的生醫分析基地。該實驗室除支援內部品質分析與環境監測外，亦可承接外部委託，提供藥品分析檢測及安定性試驗等客製化服務，協助客戶提升品質與法規符合性。

TBMC持續深化全球市場布局，本次啟用典禮，日本重要合作夥伴CBC株式會社專程來台出席，展現雙方長期且穩固的合作關係。隨著GMP竹北廠正式啟用，TBMC將以一站式製造平台，強化全球服務能力，宣示邁入全球先進生物療法CRDMO服務的新里程碑，開啟國際市場新篇章。

陳建仁 疫苗 吳政忠

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