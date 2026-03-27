詹文男 X 李靜芳 從廢墟到百億奇蹟、遠東巨城如何重寫零售劇本

在AI與電商席捲全球的今天，實體零售是否還有未來？在《大師543》節目中，數位轉型學院院長詹文男，邀請遠東巨城購物中心董事長李靜芳，分享一段極具啟發性的「從廢墟到百億」的真實歷程。

很多人不知道，如今人潮洶湧、營收破百億的遠東巨城，曾經是一座被市場判定無法成功的失敗場域。當年該地標在法拍市場中歷經多次流標，甚至荒廢長達數年，被視為做不起來的案子。然而，遠東集團接手後，僅用18個月完成重建，並在短短三年內達成營收破億，甚至持續創下新高紀錄。詹文男指出，這不只是一個商場翻轉的故事，更是一個商業模式重構的經典案例。

李靜芳坦言，當初最大的挑戰不是空間，而是人。「新竹人週末都往台北或台中跑，沒有人留下來的理由。」這句話，點出了台灣零售最核心的問題：不是供給不足，而是體驗不夠。

因此，巨城的第一個策略，不是招商，而是重新定義定位，從「購物中心」轉型為「生活場景平台」。透過活動經營，從嬰兒爬行比賽、青少年舞台，到長者走秀與讀書會，巨城不再只是購物場所，而是一個三代同堂都能找到位置的生活場域。這種設計背後的思維，不是商品導向，而是「人」的需求導向。詹文男認為，這正是從「空間經營」走向「關係經營」的關鍵轉折。

李靜芳提出一個極具洞察的公式：「藝流→人流→金流」。文化藝術帶來人流，人流帶來金流。但真正關鍵的，是如何讓人留下來，並願意再來。因此，巨城採取兩個重要策略：第一，高頻更新機制：維持20%～25%的品牌淘汰率，確保每次來都有新鮮感。第二，快閃與短檔經濟：創造話題性與探索感，讓商場成為「持續變化的場域」。這背後其實是一種典範轉移，從租金思維轉為體驗經濟思維。

在數位科技的導入上，遠東巨城並沒有走向純效率，而是走向「數位人文化」。從早期即導入社群經營（累積超過80萬粉絲），到AI生成內容、數據驅動決策，再到APP整合消費、車流與會員分析，巨城建立了一個完整的OMO（線上線下整合）體系。

更關鍵的是，它把數據轉為洞察：即時掌握各樓層熱點、分析VIP客群（2.5%創造45%營收）、追蹤消費行為與家庭結構，這讓決策從「經驗」進化為「即時決策智能」。

但李靜芳也提醒，科技不能取代人性。她分享一個案例：某銀行全面導入AI客服，卻因缺乏同理心，讓客戶更加挫折。因此，巨城的下一步，不只是數位化，而是「數位＋人文」，讓科技服務人，而不是取代人。

詹文男特別指出，遠東巨城的真正價值，在於它已成為遠東集團「新經濟與數位策略的實驗場」。這個案例對台灣產業有三個重要啟示：其一，轉型不是導入科技，而是重新定義價值。其二，競爭不在商品，而在體驗與關係。其三，數據不是目的，而是決策的基礎能力。

從一座廢墟，到全台指標性百億商場，遠東巨城的成功，不是奇蹟，而是對「人」的深刻理解。在AI時代，當所有企業都在追求效率與自動化時，這個案例提醒我們：真正的競爭力，不是更快，而是更懂人。對於所有面臨轉型壓力的企業而言，這不只是一個零售故事，而是一堂關於「未來企業如何存在」的關鍵課。

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