打造「全台最大充電網」 特爾電力啟動充電聯盟

TAIL特爾電力26日正式宣布加入跨品牌充電互通網絡，與EVOASIS、星舟快充、中興電工iCharging、雲樁科技、創玖科技、區快充電動車充電站、HiEV、大猩猩、EVEZ、能源驛站等十家營運夥伴啟動跨界合作，共同打造「全台最大充電網」。

挾帶全台143座充電站、逾420支充電槍與超過10萬名會員的龐大優勢，特爾電力以市場領軍者之姿強勢助攻，一舉串聯全台高達60%的DC快充槍數，不僅為聯盟注入最強動能，更宣告台灣充電產業邁向資源共享的全新紀元。

隨著全台站點布建日趨完善，車主的困擾已從找不到充電站，轉為受限於各家App獨立運作所帶來的操作疲勞。特爾電力董事長鍾炳利表示：「反覆下載與註冊綁卡的不便，正是阻礙電動車普及的最後一道牆。」他強調，充電營運商單打獨鬥的時代已經過去，特爾選擇打破品牌藩籬，將核心資源重磅投入此次結盟，願景很簡單，就是讓車主「不管開什麼車、去誰家的站點，看見樁就能充」，期盼未來透過跨網互通，讓充電能像呼吸一樣自然。

這次跨品牌的重磅結盟，正是特爾電力實踐「充電任意門計畫」的關鍵里程碑。順應各家營運商告別封閉競爭、建立互通生態圈的趨勢，特爾電力從車主期盼「免切換App、一鍵啟動」的實際需求出發，致力打破單一品牌的服務限制。透過資源整合與系統串接，進一步升級使用體驗，未來車主只需透過單一平台，就能輕鬆跨站點充電，免除每換一個營運商就得重新摸索介面的困擾，讓開電動車變成一件簡單的事。

TAIL特爾電力強調，未來將持續以開放態度推動更多跨品牌與跨領域合作，建構更完善的充電網絡。期盼透過打造零阻礙的充電生態圈，讓車主的日常充電更加直覺便利，也能藉由消除痛點來提升大眾的換購信心，進一步擴大台灣整體的電動車市場規模。