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擴大多元旅居商機！7-ELEVEN 推跨海匯款送購物金、預付卡儲值更便利

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
擴大多元旅居商機！7-ELEVEN推出跨海匯款送購物金、預付卡儲值更便利。7-ELEVEN／提供
擴大多元旅居商機！7-ELEVEN推出跨海匯款送購物金、預付卡儲值更便利。7-ELEVEN／提供

擴大滿足海外來台工作者及學生的金融、通訊加值服務需求，7-ELEVEN 4月推出兩大服務。7-ELEVEN結盟「數位至匯」數位匯款平台APP，自4月2日至4月30日推出「來台工作者ibon繳費贈購物金」活動，就近到全台逾7,200家門市完成一筆匯款繳費就送10元7-ELEVEN購物金，回饋無上限；創通路之先、並推出「來台學生門市預付卡儲值」服務，預估將有14萬名來台學生受惠。

7-ELEVEN秉持「全鄉全店、全天服務」滿足在地消費者需求，近年更持續以人、店、商品與服務滿足快速成長的國際消費新勢力，每年持續有逾百萬人次的國際觀光客、來台工作者、新住民、在台學生體驗7-ELEVEN各項生活服務，創造嶄新「旅居商機」。

觀察眾多服務之中，跨海小額匯款需求量大，7-ELEVEN自2019年響應政府政策，發揮ibon服務多元與便利優勢，持續串聯合法的小額匯款平台提供服務，2025年使用人次更快速成長超過25%，顯見來台工作者對7-ELEVEN的信賴，同時根據金管會2025年上半年統計，來台工作者人數已達74萬2,254人，海外小額匯兌業務交易金額總計約603億元，來台工作者海外匯款需求將持續擴增。

為持續提供來台工作者更優質、便利的跨境匯款體驗，自4月2日起至4月30日攜手「數位至匯」數位匯款服務平台-推出「來台工作者ibon繳費贈購物金」優惠。印尼、菲律賓、越南在台工作者只需透過熟悉的 IndoGo、GoPadala、GoVN 三大 APP 進行小額匯款，持手機繳費條碼或透過ibon列印小白單即可在7-ELEVEN櫃檯繳費，完成交易後，10元購物金即透過 APP 推播即時發送，點開通知即可領取使用。 

數位化的票券管理不僅不怕遺失，更能省去紙張列印，落實環保更便利！若有申辦OPENPOINT APP綁定會員並刷讀會員條碼，還能參加安心取件&帳單繳費集點GO活動，集滿點數可兌換御料小館韓式泡菜鍋貼、抽iPhone 17 Pro Max等高價值3C用品，多重好康選7-ELEVEN小額匯款最超值！

觀察海外來台學生通訊使用預付卡的比例高，為提供更便利的儲值管道，7-ELEVEN推出「來台學生門市預付卡儲值」服務，提供已成為預付卡用戶的來台學生，可就近到全台逾7,200家7-ELEVEN門市即可透過ibon機台進行儲值服務，操作很簡單，輸入手機電話號碼即可快速認證，提供超值4G學生30日吃到飽方案只要699元，較電信門市方案更超值

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