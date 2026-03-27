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40~50歲購屋族快變主力了！房仲：很多人觀望十年才「投降」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

房價下，大齡購屋族漸成房市主力。房仲觀察聯徵中心資料，各年齡層新增房貸人數占比指出，30歲至40歲年齡層占比出現下滑，40至50歲年齡層占比則升至31%，兩者差距逐漸拉近。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，高房價不僅拉長存頭期款的時間，也讓許多消費者持續觀望，加上現代人晚婚、晚育的趨勢，致使購屋年齡層逐漸遞延。

觀察數據，自2012年至2025年的新增房貸年齡層占比，長年為購屋主力的30至40歲族群，占比逐漸萎縮，從2012年的37%，一路下滑至2025年的34%。

反觀40至50歲的中年族群，占比卻從27%攀升至31%，創下歷史新高。

賴志昶分析，40至50歲房貸族群占比大幅增加，主要原因有三：

一是全台房價高漲，薪資漲幅難以跟上，導致民眾需花更長時間累積頭期款。

二是現代人逐漸晚婚或延後生育，30多歲單身或未婚者，長期在外租屋或與長輩同住不在少數，短期內無置產需要，而當年過40歲，不管是要換屋或搬出原生家庭，都令此年齡層購屋需求大增。

第三，近年年輕購屋人往往覺得房價太高，或期待未來市場跌價，而持續看房並觀望多年，最終歷經市場洗禮，眼看房價跌幅有限，甚至不跌反漲，當進入40歲關卡，僅能低頭向市場「投降」進場，這類長達十年的觀望型買盤，也是將40至50歲占比推向高峰的原因之一。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，40歲以上購屋族雖具備穩定經濟基礎與信用條件，但在申請房貸時，需留意銀行針對貸款年限的內規，也就是「貸款年限＋借款人年齡不得超過75或80」。

換言之，若在45歲才首度購屋，較難申請到貸款年限達30至40年的房貸，連帶加大每月還款壓力；因此，大齡購屋族在進場前，需精算自身現金能力，並多方比較各行專案，以確保能順利成家。

各年齡層新增房貸人數占比。表／住商機構提供
各年齡層新增房貸人數占比。表／住商機構提供

房貸 房價 購屋 房仲

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