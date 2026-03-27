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北市「百萬」辦公室交易大退燒 商仲曝原因：屋主都這心態

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／信義全球資產提供
示意圖。圖／信義全球資產提供

信義全球資產表示，台商回流熱潮及產業擴張剛需，帶動台北辦公買賣市場價格走升，不少大樓躋身單價百萬俱樂部，但隨著屋主價格預期上修，甚至出現非百萬不賣的心態，市場觀望氣氛浮現，交易熱潮出現轉緩跡象。

信義全球資產公司統計實價登錄資料，2025年台北市辦公室交易單價達百萬元以上僅49筆，較2024年85筆，大減逾四成。

進一步觀察，成交單價達百萬的大樓屋齡分布呈現兩極化，分別集中在屋齡30年以上中古商辦，以及屋齡5年內的新辦公大樓，顯示市場資金有逐步向新商辦靠攏的趨勢。

去年中古商辦市場中，包括「揚昇金融大樓」、「潤泰金融大樓」、「大陸大樓」、「台實大樓」等都擁有百萬身價，屋齡53年的「台實大樓」，更是去年市場成交最老的百萬中古商辦。

信義全球資產總經理林三智表示，站上百萬的中古大樓，通常具備近捷運核心商圈、建商品牌效應、指標企業群聚、未來都更改建潛力價值預期等條件，若是該棟釋出少、產品具高度稀缺性，也有助於價格推升。

不過目前市場買盤以自用需求為主，更傾向購置可立即使用的辦公空間，具未來改建效益的標的，由於屋齡老舊，還需投入額外裝修成本，且開發期程長、整合難度高，效益難以在短期內實現，對自用型買盤吸引力有限。

而隨著舊大樓價格水位墊高，部分新舊大樓價差感受縮小，在相近的價格帶下，買方綜合考量資產條件、營運需求、區位發展等，認為買舊不如買新，中古商辦競爭力被削弱、新案更受目前市場青睞。

林三智表示，目前買盤偏好購入屋齡新、規格高、帶有ESG題材的新大樓，去年共有17筆屋齡5年內新大樓單價達百萬水準，包括「首泰信義」、「國家企業廣場」、「世界明珠」、「忠泰世界廣場」等。

林三智表示，目前辦公市場產業擴充剛需仍在，但買方資金運用趨於審慎，且隨著新大樓陸續完工進場，買方有更多元選擇，中古商辦要想穩健去化，屋主的定價策略更顯關鍵，建議可回歸產品條件與市場可接受區間，以合理價格提升成交效率，加速資金回收，也更有利於後續資產配置。

實價登錄 屋齡 大樓 商辦

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