央行鬆綁限貸助攻？3月房市成交量看增3成

台灣房市在連續多季的觀望後，近期顯現回溫訊號。中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布調查，3月「購買房地產時機」指標雖降至89.5點，月減4.26點。但近期央行理監事會議意外微鬆綁信用管制，宣示性意義重大，台灣房屋副總裁周鶴鳴指出，近一年的遞延買盤在3月噴發，成交量預估有20%至30%的成長。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，近期推案量確實有顯著下降趨勢，主因是建商考量建材成本上升導致房價居高不下，為規避賣不出去的風險，建照申請量已在下滑，不過，從住宅安全性角度來看，市場供給仍嚴重不平衡。吳大任指出，2003年新建築法規上路後，這些新蓋的、安全性較高的房屋至今僅約250萬戶，相較全台900萬戶家庭的需求，缺口仍大，這也是支撐房價難以下跌的主因，政府應更積極推動都更，才能從根本解決高安全性住宅供給不足的問題。

針對第一線市況，台灣房屋副總裁周鶴鳴表示，3月房市出現「價量明顯提升」的現象。他分析，2024年9月央行限貸令，到去年關稅衝擊，買賣雙方一度陷入僵持，但今年3月19日央行理監事會後，難得見到預期外的微鬆綁，將第二戶貸款由50%放寬至60%，雖然實質影響有限，但「宣示性效果」極強，讓市場感受到連續一年半的緊縮壓力有機會開始釋放。

周鶴鳴觀察，3月出現一波買氣，應該是過去一年累積下來的需求，實際成交端已看到回流，尤其是新竹等地已見到7,000萬至8,000萬元以上的高總價成交紀錄，顯示蛋黃區需求依然強勁，預估3月的成交量可成長兩到三成。

不過，周鶴鳴也提醒，這波買氣噴發屬於長期觀望後的遞延效應，究竟是發酵完就結束，還是能轉化為長期穩定的動能，仍需密切觀察未來房價走勢與央行的政策風向。