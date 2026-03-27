快訊

觀音指示餵狗…「愛媽」有沒有飼主責任？野保、動保團體要農業部說清楚

校園性平／案件破萬資源撐不住 第一線教師壓力爆表

政治不難，說謊就好？英國推「反欺騙立法工程」

聽新聞
0:00 / 0:00

央行鬆綁限貸助攻？3月房市成交量看增3成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣房市在連續多季的觀望後，近期顯現回溫訊號。中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布調查，3月「購買房地產時機」指標雖降至89.5點，月減4.26點。但近期央行理監事會議意外微鬆綁信用管制，宣示性意義重大，台灣房屋副總裁周鶴鳴指出，近一年的遞延買盤在3月噴發，成交量預估有20%至30%的成長。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，近期推案量確實有顯著下降趨勢，主因是建商考量建材成本上升導致房價居高不下，為規避賣不出去的風險，建照申請量已在下滑，不過，從住宅安全性角度來看，市場供給仍嚴重不平衡。吳大任指出，2003年新建築法規上路後，這些新蓋的、安全性較高的房屋至今僅約250萬戶，相較全台900萬戶家庭的需求，缺口仍大，這也是支撐房價難以下跌的主因，政府應更積極推動都更，才能從根本解決高安全性住宅供給不足的問題。

針對第一線市況，台灣房屋副總裁周鶴鳴表示，3月房市出現「價量明顯提升」的現象。他分析，2024年9月央行限貸令，到去年關稅衝擊，買賣雙方一度陷入僵持，但今年3月19日央行理監事會後，難得見到預期外的微鬆綁，將第二戶貸款由50%放寬至60%，雖然實質影響有限，但「宣示性效果」極強，讓市場感受到連續一年半的緊縮壓力有機會開始釋放。

周鶴鳴觀察，3月出現一波買氣，應該是過去一年累積下來的需求，實際成交端已看到回流，尤其是新竹等地已見到7,000萬至8,000萬元以上的高總價成交紀錄，顯示蛋黃區需求依然強勁，預估3月的成交量可成長兩到三成。

不過，周鶴鳴也提醒，這波買氣噴發屬於長期觀望後的遞延效應，究竟是發酵完就結束，還是能轉化為長期穩定的動能，仍需密切觀察未來房價走勢與央行的政策風向。

吳大任 第二戶貸款 央行

延伸閱讀

購屋數據赫見「消費者心都涼了」 業者：難怪要多放一成貸款

央行政策微鬆動…信義代銷：下半年買氣有望回溫 但房價恐走反方向

央行放寬貸款成數 房市可回暖了？房仲全聯會：象徵意義大於實質效益

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成

相關新聞

20歲女告YouTube、Meta害成癮獲賠600萬美元！網：我要去告Pornhub

一名20歲女學生控告Meta與YouTube因社群媒體成癮影響心理健康，獲賠600萬美元。陪審團認為平台設計具成癮性，企業未充分警告風險，案件成為美國同類型訴訟的指標。

阿里山林業村重啟招商卡關8年拚轉型 建商看法兩極

位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，被寄予帶動觀光與產業轉型厚望，促參招商卻一再碰壁。林鐵文資處重新檢討標案，從原基地分割出約3.5公頃、無文化資產爭議區塊，重新公告招商。鎖定閒置逾10年舊漁市場與果菜市場用地，盼藉降低開發門檻，提高民間投資意願，為沉寂多年的蛋黃區注入新活水。地方建商對開發看法兩極。

房地產買氣觸底？ 消費者購屋信心創近半年新低

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數(CCI)，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2026年3月調查結果為89.5點，與上月相較下降4.26點，不僅創下近半年新低，也是該指標自2020年統計以來的第三低紀錄，顯示調查期間，消費者對房市的信心仍在悲觀低檔盤旋。但隨著中央銀行第一季末微幅鬆綁信用管制，市場信心逐漸復甦，後續房市也有觸底回溫的跡象。

北市「百萬」辦公室交易大退燒 商仲曝原因：屋主都這心態

信義全球資產表示，台商回流熱潮及產業擴張剛需，帶動台北辦公買賣市場價格走升，不少大樓躋身單價百萬俱樂部，但隨著屋主價格預期上修，甚至出現非百萬不賣的心態，市場觀望氣氛浮現，交易熱潮出現轉緩跡象。

央行鬆綁限貸助攻？3月房市成交量看增3成

台灣房市在連續多季的觀望後，近期顯現回溫訊號。中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布調查，3月「購買房地產時機」指標雖降至89.5點，月減4.26點。但近期央行理監事會議意外微鬆綁信用管制，宣示性意義重大，台灣房屋副總裁周鶴鳴指出，近一年的遞延買盤在3月噴發，成交量預估有20%至30%的成長。

購屋數據赫見「消費者心都涼了」 業者：難怪要多放一成貸款

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2026年3月為89.5點，較上月下降4.26點，創下近半年新低，也是該指標統計以來的第三低紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。