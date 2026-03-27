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購屋數據赫見「消費者心都涼了」 業者：難怪要多放一成貸款

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發布最新消費者信心指數，與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2026年3月為89.5點，較上月下降4.26點，創下近半年新低，也是該指標統計以來的第三低紀錄。

業者表示，數據顯示，先前消費者心都涼了，也難怪央行要多放一成貸款，以稍稍拉回一點購屋信心。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，2月底中東爆發戰事，隨即掀起全球能源危機，股市也因而大起大落；且戰事若過度拖延，對國內外經濟的干擾恐加劇。

加上各界原預估首季央行的理監事會議，還不會調整授信政策，因此從2月底到3月中上旬，國人看待整體經濟與房市發展的心態均偏向保守，使指標連續13個月落在100以下的悲觀區間。

周鶴鳴指出，房市多空交戰已持續近兩年，利空有逐步鈍化的現象，從3月中旬起，市場已略為回溫。央行3月19日理監事會微幅鬆綁第二屋貸款成數，上限從5成調高為6成後，被錯殺的自住換屋族，資產調節有更大的彈性。

更重要的是，央行放鬆管制的步調早於市場預期，也突顯政策從「嚴格管束」轉向「精準調控」。

對房市而言，是近年難得的友善訊號，有助於提振民眾後續的消費信心。然而本次調查時間為2月中下旬至3月中上旬，因此尚未充分反映重大局勢的快速變化，使指標仍處於低檔。

他表示，中東戰事即將邁入一個月，國際對於短期內的能源短缺，也有更明確的因應措施，股市的反應也比戰爭爆發初期收斂，因此不論經濟面還是政策面，民眾面對衝擊的反應都有所沉澱，利空趨於疲乏。能源價格上漲的通膨隱憂，也可望導引資金往保值性鮮明的不動產避險。

展望後市，民眾消費信心與市場交易熱度，都有望「倒吃甘蔗」觸底反彈，尤其中高資產族的換屋需求，可望成為首購買盤外，另一個催動房市復甦的動能。

中東戰事 消費者 央行 房市 消費信心

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