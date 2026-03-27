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高雄萬豪酒店罕見高含金量網路評論 引起星級觀光飯店業高度矚目

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
婚禮示意圖。圖／ingimage）
婚禮示意圖。圖／ingimage）

高雄萬豪酒店出現罕見的「高含金量」跨國網路討論，瀏覽量逾23.2萬次，愛心按讚數逾4,000個，留言數直逼300則，轉發分享800次以上，被視為國際觀光飯店業活教材，引起業界高度重視；高雄萬豪所屬義聯集團更是深度關切，如何盡快停損成為最重要課題。

事件起因在於署名syuan_van_van的博主在Threads發文指稱，在高雄萬豪酒店辦婚禮，但因場地隔音不佳，造成緊臨的二個廳堂相互噪音干擾，結果「總經理大陣仗帶人進來，第一次參加婚禮，居然有婚宴總經理趕賓客的事發生」，「新娘直接被氣哭」。

博主稱，賓客「都從外縣市來還有從國外來的」，針對這次不愉快的經驗，將向國際萬豪酒店投訴。

高雄萬豪酒店指出，宴會廳場地不夠完善，會盡最大的誠意和努力持續跟新人協商溝通。

五星級飯店高階主管指出，高雄萬豪酒店內部管理相當嚴謹，網路出現重磅級負評特別引發關注，同業都在觀察高雄萬豪酒店如何因應。

這起事件受矚目的原因，在於引起廣大迴響。貼文短短三、四天，就有超過23.2萬次瀏覽，在Threads的生態圈中，屬於「熱門、爆紅」等級，代表這則貼文已經跳出了原作者的小圈圈，進入了大眾的演算法推薦流中。

關鍵在於，這篇針對高雄萬豪酒店婚宴服務的投訴，其引起的社群效應出現強烈的同情與共憤，婚禮被視為人生一生一次的大事，但貼文中描述「新娘被氣哭」、「總經理趕賓客」以及「賠償誠意不足」等字眼，觸動大眾的情緒神經，除了逾23萬以上的高瀏覽量外，還有4000個愛心及近300則留言的高互動量，顯示多數網友認為飯店的危機處理有待改進。

五星級飯店高階主管表示，當一篇投訴負評達到23萬次的瀏覽時，會嚴重弱化SEO(搜尋引擎最佳化)效能，未來網友搜尋時，這篇爆紅的串文極大機率會出現在前排，影響相當大。

最值得關注的是，貼文短短4天內達到23萬次觀看，顯示話題在高雄地區乃至全國的準新人群體中產生了極大的擴散，是一篇典型的「高含金量」爆料文，觸及範圍極廣，而且愛心、按讚的數量高達4000則以上，凸顯網友高度認同原PO的不滿，留言近300則討論度極高，可能有其他受害者或同業加入討論，具備強大的二次傳播能力。星級國際觀光飯店以及義聯集團密切關注事態發展，如何盡快停損成為最重要課題。

高雄萬豪酒店罕見高含金量網路評論，引起星級觀光飯店業高度矚目。網路截圖
高雄萬豪酒店罕見高含金量網路評論，引起星級觀光飯店業高度矚目。網路截圖

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