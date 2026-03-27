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六都兒童人口熱區曝 台南這一里「高收入、高生育率」指標區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
六都0-12歲人口占比最高行政區及近一年房市概況。資料來源／永慶房屋
六都0-12歲人口占比最高行政區及近一年房市概況。資料來源／永慶房屋

兒童節即將到來，永慶房產集團統計六都各行政區0至12歲的兒童人口占比，結果顯示，六都中兒童人口占比前三名行政區，分別為台南市善化區、台北市中正區及台中市「沙鹿區」。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，統計可發現，兒童人口占比較高的行政區，多半兼具「就業機會多」、「優質教育資源充沛」或「房價負擔合理」等特質，能吸引育兒家庭定居。

以台南善化區來說，受科學園區帶動，近年人口持續成長，0至12歲兒童人口占比13.4%、位居六都行政區之首。

永慶不動產台南南科陽光加盟店長胡嘉益表示，善化區購屋需求近8成以上與南科相關，隨著持續擴廠、廠商進駐，大量年輕工程師與家庭移入，區內蓮潭里因為吸納科技新貴，成為高收入、高生育率的指標區。

當地教育資源近年持續擴充，包括蓮潭雙語小學等新設學校，也使育兒家庭更願意在地落腳。

胡嘉益指出，目前最靠近南科的精華重劃區之一善化LM特區，平均每坪單價在35-42萬元左右，對於在科學園區工作的雙薪家庭負擔不大、房價仍屬親民。雖然善化區生活機能仍不及市中心，但考量通勤時間與便利性，許多南科族群仍選擇在地置產。

台北市中正區兒童人口占比達12.8%，六都排名第二。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，中正區擁有多所常年滿額學校，包括國語實小、東門國小、中正國中和南門國中等，儘管少子化趨勢持續，但頂尖明星學區設籍年限需求依舊存在，讓學區宅既保值且流通性佳，吸引許多重視教育的家長提前布局。

台中市沙鹿區兒童人口占比達12.8%，與台北中正區並列第二名的行政區，有巢氏房屋沙鹿中山全筑加盟店經理楊崇佑表示，沙鹿區鄰近西屯區，近年隨著中部科學園區、台中港、周邊工業區的發展，釋出大量就業機會，帶動人口結構年輕化。對青壯年購屋族來說，沙鹿區兼顧發展潛力與交通便利性。

楊崇佑經理指出，從沙鹿開車至中科約20分鐘，通勤時間與西屯區相差不大，但房價每坪平均可便宜5至10萬元以上，對預算有限的小家庭而言，千萬元可以入手2-3房的物件，總價負擔相對輕鬆。

此外，區域未來還有捷運藍線延伸等交通建設利多，加上近年學校新建，使沙鹿區對育兒家庭更具吸引力，許多購屋族看中的正是「房價可負擔、通勤時間可接受」的優勢，因此詢問度持續增加。

台南房市示意圖。圖／記者游智文攝影
台南房市示意圖。圖／記者游智文攝影

示意圖。圖／永慶房屋提供
示意圖。圖／永慶房屋提供

科學園區 六都 兒童節 生育率 學區

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