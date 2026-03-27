全球益生菌大廠生合集團 投入 ESG 生物多樣性

全球益生菌主要供應商生合生物科技（1295）宣告啟動「生合生物多樣性保育計畫」，推動高雄田野的「青蛙名模」雷公蛙成功復育計畫。

生合集團董事長楊連傳表示，生合作為全球益生菌供應商龍頭，非常重視生物生態的多元化樣貌：腸道微生物的種類豐富度越高，往往生態越穩定，帶給人類更健康的生活，正呼應聯合國《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》公約。

楊連傳進一步指出，生合希望透過率先投入與八方英雄強強聯盟，作為復育瀕危物種的合作典範。未來生合亦計畫與國科會南科管理局合作，在企業認養ESG生態棲地成立『雷公蛙親子教育園區』，以寓教於樂的型態，幫助高雄兒童認識多元生態對地球永續的重要性。

生合生物科技全球總部位於高雄南部科學園區，是全球乳酸菌原料供應大廠，專精乳酸菌研發、生產與應用，擁有「微生物體與乳酸菌應用研究中心」，產品涵蓋人體保健、寵物及動物飼料，技術布局全球高階市場，25年來以創新驅動永續發展。公司積極推動ESG，特別強調生物多樣性，響應聯合國「30x30」目標（2030年保護30%陸海域），將微生物科技優勢轉化為生態保育力量。

生合生物科技昨日於國科會南部科學園區高雄園區盛大舉辦「生合雷公蛙棲地開池典禮」；生合集團宣布認養園區內近3公頃綠地，集結產、官、學、研及民間團體共八方力量簽署「南臺灣台北赤蛙(雷公蛙)保育合作備忘錄」，齊聚誓言在2030年前讓消失於高雄田野的「青蛙名模」雷公蛙成功復育。

這是國內企業首次聯手農業部林務及自然保育署屏東分署、國立中興大學全球變遷生物生物學研究中心、國科會南部科學園區管理局、高雄市府農業局、社團法人台灣兩棲類動物保育協會、蛙趣自然生態顧問，以及高雄市野鳥學會等產官學研社團八方力量，共同搶救瀕危雷公蛙於高雄復育。

生合集團除了透過復育珍稀物種，守護地球生態，並將注入微生物研究資源，觀察動物在環境變遷下的腸道菌變化，為全球生物多樣性生態系永續發展，貢獻企業研究洞見。

雷公蛙學名（Hylarana taipehensis），因在春雷響後、梅雨季節活躍而得名。這是一種珍貴稀有的二級保育類動物，棲息於低海拔的草澤、水田，體型嬌小，體型嬌小（3-5公分），背部呈金綠色，側面有黑白線交錯，被譽「蛙界名模」。因棲地破壞及農藥濫用，數量急遽減少。

生合雷公蛙棲地開池典禮，生合集團董事長楊連傳、國科會南部科學園區管理局鄭秀絨局長、農業部林保署汪昭華處長、農業部林保署屏東分署李政賢分署長、高雄市農業局姚志旺局長、國立中興大學全球變遷生物學研究中心莊銘豐副教授、社團法人台灣兩棲類動物保育協會李承恩理事長、蛙趣自然生態顧問莊孟憲老師、社團法人高雄市野鳥學會林昆海總幹事、立法委員邱志偉辦公室羅邦凱主任、高雄市議員黃明太議員特助程啟龍、高雄市野鳥學會陳柏豪主任等人，共同持金鏟開池，象徵雷公蛙棲地正式投入整地，建立適合兩棲類動物的生態環境。

保護地球生態永續多元，聯合國建立了《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》：籲請各國2030年須有30%國土面積受到有效庇護的目標。此ESG國際公約獲得生合集團熱烈響應，將ESG理念融入企業核心營運，提出「生合生物多樣性倡議（Syn-Bio-Diversity Initiative, SBDI）-聚焦搶救瀕危物種」；去（2025）年起生合集團委請高雄市野鳥學會，協助在南科高雄園區建構與經營雷公蛙棲地，並進一步推動涵蓋產、官、學、研與社團「八方MOU」合作，共同催生高屏雷公蛙復育。MOU關鍵目標為搶救瀕危物種，透過OECM（Other Effective area-based Conservation Measures）模式，於南部科學園區打造濕地，預計2030年前達成族群穩定，成為台灣首宗企業復育南台灣雷公蛙典範。

高雄市農業局姚志旺局長表示，高雄作為台灣重要的產業重鎮，生合集團推動的雷公蛙復育計畫不僅守護了本土物種，更展現城市綠色轉型的決心。高雄市政府將持續與企業攜手合作，實踐ESG精神守護自然棲地，讓雷公蛙的吱吱叫聲再次回響在高雄的田野之中。

為宣導環境教育，生合集團執行長楊三連親任「生合雷公蛙棲地巡守隊長」，帶領員工定期巡查、水質監測、清除外來種，維護棲地自然景觀與生態平衡，並預計招募志工擴大參與。

在棲地營造方面，生合集團取得國科會南部科學園區管理局認同，與高雄市野鳥學會合作管理近3公頃綠地，致力將其提升為雷公蛙繁衍與度冬棲地，對接國際「30x30」目標，推動該棲地取得林業及自然保育署的「保育共生地（OECM）」認證。生合將透過「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平臺」促成更多資源投入，展現企業在國土生態綠網中的影響力。

作為微生物體專家，生合承諾將科研力量注入監測，觀察雷公蛙在環境變遷下的腸道菌叢變化，為保育提供科學洞見，並邀請台灣兩棲類動物保育協會引導公民科學團隊參與，深化環境教育。

生合雷公蛙棲地開池八方英雄促進高雄生物多樣性。業者提供