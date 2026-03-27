獲利了結 晶華出售麗晶國際25%股權

近年詐騙猖獗，不動產交易因金額動輒數百萬甚至上千萬元也成為目標之一。安新建經指出，不肖份子手法不斷推陳出新，如誘導買方將款項匯入非約定帳戶、一屋二賣等手法，看準民眾不熟悉交易流程，在簽約後、過戶前的時間差中誤信錯誤指示，導致資金提前支付或流入錯誤帳戶，造成財產損失；建議民眾在買賣房地產時加入履約保證，由第三方協助交易流程與金流控管，為房產交易多一分保障。

2026-03-27 09:27