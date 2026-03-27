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獲利了結 晶華出售麗晶國際25%股權
晶華宣布，依據既有股東協議安排，洲際酒店集團（IHG）將分兩階段收購晶華子公司Silks GlobalHolding, Limited所持Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW，麗晶國際）共25%股權。
晶華表示，第一階段將於2026年第一季完成，IHG將收購RHW 13%股權，交易金額為2002萬美元，晶華預計認列處分利益1036萬美元，並於2026年第一季入帳，第二階段預計於2027年1月31日前完成，IHG將再收購RHW 12%股權，交易金額為1848萬美元，兩階段合計交易金額為3850萬美元。
晶華表示，2010年投入5600萬美元資金收購麗晶國際100%股權，並於2018年出售51%股權予IHG取得3930萬美元，若加計本次13%及後續12%股權交易金額，晶華累計回收金額將達7780萬美元，已超越原始投資金額，實現階段性資本回收與投資成果。
晶華表示，本次交易完成後，仍將持有RHW 24%股權，持續參與麗晶品牌未來發展，而依股東協議約定，晶華在2028年1月31日至2月28日期間，享有要求IHG依約定價格4224萬美元買回剩餘24%股權之權利，本案也顯示IHG對麗晶品牌全球布局的長期承諾，同時亦體現晶華在品牌投資、資本運用與價值創造上的策略紀律與執行成果。
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