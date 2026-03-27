房產詐騙手法多 專家籲：履約保證助設防

近年詐騙猖獗，不動產交易因金額動輒數百萬甚至上千萬元也成為目標之一。安新建經指出，不肖份子手法不斷推陳出新，如誘導買方將款項匯入非約定帳戶、一屋二賣等手法，看準民眾不熟悉交易流程，在簽約後、過戶前的時間差中誤信錯誤指示，導致資金提前支付或流入錯誤帳戶，造成財產損失；建議民眾在買賣房地產時加入履約保證，由第三方協助交易流程與金流控管，為房產交易多一分保障。

安新建經業務中區經理楊家怡分享，除了假賣方引誘匯款外，在一線也碰過「一屋二賣」的案例，賣方同時與不同買方簽訂買賣契約，試圖重複出售同一標的，不知情的買方若將款項匯入才發現，追回恐將曠日廢時。所幸實際碰到的客戶在履約保證機制下，透過交易流程與文件交叉檢核，即時發現異常並暫停撥款，成功阻止交易進一步擴大損害。

「履約保證最大的價值，不只是流程，而是在關鍵時刻，有機制替交易把關。」楊家怡進一步說明，不動產履約保證制度的核心，在於透過第三方專戶統一控管資金流向，買賣雙方於簽約後須依約將價金匯入專戶，由建經公司依交易進度與契約條件進行管理，待產權移轉完成且條件成就後才撥付。

除資金控流外，安新建經表示，履約保證機制更涵蓋身分查驗、產權確認等多層面管理，由第三方專業機構進行全流程控管，可有效降低金流詐騙與交易風險，提升整體交易信任度。楊家怡也提醒，民眾進行不動產交易時，除確認契約與產權資料外，更應檢視資金是否進入履約保證專戶，透過制度保障，才能在高額交易中真正守住資產安全。