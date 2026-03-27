20歲女告YouTube、Meta害成癮獲賠600萬美元！網：我要去告Pornhub

美國一名20歲女子控告Meta與YouTube，指自己從小沉迷社群媒體，進而影響心理健康，結果陪審團最終認定兩家公司有責，判決引發外界高度關注。這起案件也迅速在股版掀起熱議，不少網友第一時間不是討論案情，而是直接驚呼「這樣也能告贏？」。

據路透、AP等外媒，陪審團裁定的賠償結構為300萬美元補償性賠償，並另加300萬美元懲罰性賠償，合計600萬美元；Meta分攤70%，YouTube分攤30%。Meta與Google都表示將上訴。

依照原文內容，這名女子6歲開始使用YouTube、9歲開始使用Instagram，並在法庭上主張，長期沉迷社群媒體讓她出現焦慮、憂鬱，甚至身體形象扭曲等問題。陪審團認為，平台設計具有成癮性，企業也明知風險卻未充分警告，因此判定Meta與YouTube都須負責。外媒進一步指出，這起案子被視為美國首批同類型指標案件之一，可能影響後續更多針對社群平台成癮設計的訴訟。

部分網友雖然對判決感到意外，但也有人認為，若平台演算法真的刻意提高黏著度，又缺乏對未成年人的保護，企業被追究責任並不算完全沒道理。像有留言提到「meta在2021年就有內部信件流出 說明知有讓青少年上癮跟憂鬱的風險了 而且還放任詐騙廣告 被告剛好啦」、「youtube的確有讓孩童上癮啊演算法」、「有可能啊！看演算法怎麼設計，而且目前所有社群平台都沒有在卡網軍，很容易讓一般人陷入銷售陷阱」。

外媒報導也提到，原告方主張的核心正是平台利用無限捲動、自動播放等設計，強化未成年用戶依賴。

但更多網友明顯傾向質疑，認為這類判決一旦成立，未來恐怕人人都能提告。像是「自己成癮居然有錢賺，還可以報名嗎」、「這樣也能贏 等著被集體訴訟告爛」、「我上課不認真 也可以告老師嗎」、「我也要去告Pornhub了」。