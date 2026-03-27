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阿里山林業村重啟招商卡關8年拚轉型 建商看法兩極

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，阿里山林鐵及文資處主導BOT促參開發案，重新檢討標案，從原基地分割出約3.5公頃、無文化資產爭議區塊，重新公告招商。記者魯永明／攝影
位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，阿里山林鐵及文資處主導BOT促參開發案，重新檢討標案，從原基地分割出約3.5公頃、無文化資產爭議區塊，重新公告招商。記者魯永明／攝影

位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，被寄予帶動觀光與產業轉型厚望，促參招商卻一再碰壁。林鐵文資處重新檢討標案，從原基地分割出約3.5公頃、無文化資產爭議區塊，重新公告招商。鎖定閒置逾10年舊漁市場與果菜市場用地，盼藉降低開發門檻，提高民間投資意願，為沉寂多年的蛋黃區注入新活水。地方建商對開發看法兩極。

阿里山林鐵及文資處主導的BOT促參開發案，2018年推動至今8年，多次公開招商無人投標，成為地方發展的沉重包袱。

阿里山林業村新建／修建營運移轉（BOT／ROT）案，導入複合式商業模式，結合食、宿、遊、購等功能，串聯阿里山林鐵歷史文化資產，發展文化展示、休閒遊憩與文創商業等多元營運，開發許可年限最長可達50年，投資金額則由業者自行評估，期望透過公私協力，達成政府、企業與地方三贏局面。

該區域位在市中心區，地理交通區位佳，除有森林之歌裝置藝術，秀泰生活廣場，近年利多不斷，包括市府規畫興建圖書總館、鐵路高架化工程推進，以及周邊嘉義車庫園區、美術館等文化據點串聯，加上煙波北門飯店6月試營運，觀光發展潛力浮現，為招商增添想像空間。

不過，市場看法兩極。有建商開發業者坦言，嘉市飯店商場趨飽和，加上人口外流，龐大投資恐難回收，對招商持保留態度。但有建商持樂觀立場，認為隨著高科技產業進駐與大型商業開發案推進，嘉義正邁向成長期，服務業需求可望提升，蛋黃區具備翻轉契機。

阿里山林鐵及文資處依促參法，辦理民間自行規畫申請參與「阿里山林業村新建／修建營運移轉（BOT／ROT）案」招商，政策公告期間至5月29日止，邀請廠商踴躍參與。詳細資訊在財政部「促進民間參與公共建設資訊網」、林鐵及文資處官網，洽詢專線05-2779843分機361。

位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，阿里山林鐵及文資處主導BOT促參開發案，重新檢討標案，從原基地分割出約3.5公頃、無文化資產爭議區塊，重新公告招商。圖／阿里山林鐵及文資處提供
位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，阿里山林鐵及文資處主導BOT促參開發案，重新檢討標案，從原基地分割出約3.5公頃、無文化資產爭議區塊，重新公告招商。圖／阿里山林鐵及文資處提供

位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，阿里山林鐵及文資處主導BOT促參開發案，重新檢討標案，從原基地分割出約3.5公頃、無文化資產爭議區塊，重新公告招商。圖／阿里山林鐵及文資處提供
位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，阿里山林鐵及文資處主導BOT促參開發案，重新檢討標案，從原基地分割出約3.5公頃、無文化資產爭議區塊，重新公告招商。圖／阿里山林鐵及文資處提供

位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，阿里山林鐵及文資處主導BOT促參開發案，重新檢討標案，重新公告招商。圖為森林之歌裝置藝術。圖／取自阿里山林鐵及文資處官網
位於嘉義市觀光蛋黃區的阿里山林業村，阿里山林鐵及文資處主導BOT促參開發案，重新檢討標案，重新公告招商。圖為森林之歌裝置藝術。圖／取自阿里山林鐵及文資處官網

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