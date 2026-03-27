老屋翻新免拆地磚！台灣引進澳洲「乾式磁磚」解決廢棄物、擾鄰難題
國內「土方之亂」遲遲未解，營建廢棄物去化問題導致處理費飆高，成為老屋裝修戶痛點。國內有業者看好全台560萬戶老屋改建商機，引進澳洲「降噪磁磚地板」，不用水泥砂，採用創新的「卡榫式」工法，不僅減少廢棄物產生，施作也能省時50％。
2021年起，台灣建築技術規則規定，所有建物樓地板必須符合防音降噪17分貝，所有磁磚地板施工就必須高架，或增加8公分水厚度泥砂漿去鋪墊等多道工序的防音降噪施工，單坪成本突破萬元，讓不少營建業者捨棄磁磚，採用木地板。
澳司穆特董事長許宏丞說，澳洲過去也面臨同樣的營建難題，「乾式施工」正是突破口。攜手台灣時代建設聯合開發，引進源自澳洲的減廢施工概念，產品整合了隔音墊與卡榫結構，讓地坪施作不再依賴濕式水泥。
許宏丞指出，澳洲「降噪磁磚地板」以方便組裝方式、符合傳統工班的施工切割習慣，大幅降低施工時間，也以極低的廢棄物，愛護環境。目前台中水湳經貿園區生態段指標建案「時代海德大廈」搶先施作，超高的施工效率獲工班的肯定。
除了新建案，該技術更瞄準全台560萬戶老屋的改建商機。許宏丞指出，傳統的老屋更新，很大筆的費用花在舊有磁磚更換，不僅費用高、工時長、打石噪音更是擾鄰，清運廢棄物更是一筆龐大開銷。
許宏丞說明，新式磁磚結合隔音墊與木地板的卡榫，讓屋主在翻修時不需要拆除原有的舊地磚，可直接在上方施作，省去大筆拆除、土方清運費。且易於組裝，一天約可施作40坪面積，裝修時鄰居也不需要忍受施工噪音與粉塵問題。
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