快訊

美以連番攻擊後還客氣什麼？伊朗內部浮現「直接擁核」聲浪

【專題】台灣鯛崩盤風暴：關稅讓漁民慘賠百萬 揭殘酷分潤生態

獨／和廚餘同冰箱...屏東補習班連2天供過期豆花 家長怒退班

老屋翻新免拆地磚！台灣引進澳洲「乾式磁磚」解決廢棄物、擾鄰難題

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
澳司穆特董事長許宏丞（右）看好國內560萬戶老屋改建商機。記者趙容萱／攝影
澳司穆特董事長許宏丞（右）看好國內560萬戶老屋改建商機。記者趙容萱／攝影

國內「土方之亂」遲遲未解，營建廢棄物去化問題導致處理費飆高，成為老屋裝修戶痛點。國內有業者看好全台560萬戶老屋改建商機，引進澳洲「降噪磁磚地板」，不用水泥砂，採用創新的「卡榫式」工法，不僅減少廢棄物產生，施作也能省時50％。

2021年起，台灣建築技術規則規定，所有建物樓地板必須符合防音降噪17分貝，所有磁磚地板施工就必須高架，或增加8公分水厚度泥砂漿去鋪墊等多道工序的防音降噪施工，單坪成本突破萬元，讓不少營建業者捨棄磁磚，採用木地板。

澳司穆特董事長許宏丞說，澳洲過去也面臨同樣的營建難題，「乾式施工」正是突破口。攜手台灣時代建設聯合開發，引進源自澳洲的減廢施工概念，產品整合了隔音墊與卡榫結構，讓地坪施作不再依賴濕式水泥。

許宏丞指出，澳洲「降噪磁磚地板」以方便組裝方式、符合傳統工班的施工切割習慣，大幅降低施工時間，也以極低的廢棄物，愛護環境。目前台中水湳經貿園區生態段指標建案「時代海德大廈」搶先施作，超高的施工效率獲工班的肯定。

除了新建案，該技術更瞄準全台560萬戶老屋的改建商機。許宏丞指出，傳統的老屋更新，很大筆的費用花在舊有磁磚更換，不僅費用高、工時長、打石噪音更是擾鄰，清運廢棄物更是一筆龐大開銷。

許宏丞說明，新式磁磚結合隔音墊與木地板的卡榫，讓屋主在翻修時不需要拆除原有的舊地磚，可直接在上方施作，省去大筆拆除、土方清運費。且易於組裝，一天約可施作40坪面積，裝修時鄰居也不需要忍受施工噪音與粉塵問題。

澳司穆特董事長許宏丞（左）說明，澳洲「降噪磁磚地板」易於組裝，施作約能省時50％。記者趙容萱／攝影
澳司穆特董事長許宏丞（左）說明，澳洲「降噪磁磚地板」易於組裝，施作約能省時50％。記者趙容萱／攝影

澳司穆特公司台中旗艦展示館昨開幕。記者趙容萱／攝影
澳司穆特公司台中旗艦展示館昨開幕。記者趙容萱／攝影

老屋 施工 廢棄物

延伸閱讀

澳司穆特台中旗艦館開幕 降噪磁磚地板掀起新工法革命

新聞眼／新舊建設不同調 枉論「城市縫合」

相關新聞

老屋翻新免拆地磚！台灣引進澳洲「乾式磁磚」解決廢棄物、擾鄰難題

國內「土方之亂」遲遲未解，營建廢棄物去化問題導致處理費飆高，成為老屋裝修戶痛點。國內有業者看好全台560萬戶老屋改建商機，引進澳洲「降噪磁磚地板」，不用水泥砂，採用創新的「卡榫式」工法，不僅減少廢棄物產生，施作也能省時50％。

晶華賣麗晶股權套現12.3億元 IHG 加碼持股背後盤算曝光

晶華（2707）27日宣布，依據既有股東協議安排，洲際酒店集團（IHG）將分兩階段收購晶華子公司Silks Global Holding, Limited所持有的麗晶酒店全球品牌公司Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW）共25%股權，兩階段合計交易金額達3,850萬美元（約新台幣12.3億元）。隨著首階段交易將於2026年第1季完成，晶華預計可先認列處分利益約1,036.64萬美元（約新台幣3.31億元），挹注今年首季獲利表現。

晶華分兩階段售出麗晶25% 第一階段認列3.31億元

晶華（2707）今宣布，依據既有股東協議安排，洲際酒店集團（IHG）將分兩階段收購本公司子公司Silks Global Holding, Limited 所持 Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW）共25%股權，兩階段合計交易金額為3,850萬美元。

機械業今年出口拚增雙位數 公會理事長強調中東局勢對整體銷售影響不大

中東局勢緊繃，台灣機械工業同業公會理事長莊大立昨（26）日表示，對台灣機械銷售影響不大，預估今年機械業出口可成長5%至10%，產值成長可超過10%。

高鋒大整併 營收衝50億

工具機大廠高鋒工業啟動大整併計畫，和大集團總裁沈國榮昨（26）日宣布，旗下生產高階五軸加工機的達佛羅，以及生產滾齒機設備的聚大智能科技，預計明年併入高鋒，未來將朝年營收50億元以上的高精密設備大廠目標邁進。

麗寶推八案 總銷百億元

不畏房市冷風，麗寶集團大推案，旗下名軒建設更首度進軍苗栗，瞄準軌道經濟，推出總銷逾60億元「名軒新城市」，要抓緊竹科外溢買盤，總計集團今年共推八筆個案，推案量達百億。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。