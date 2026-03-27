晶華賣麗晶股權套現12.3億元 IHG 加碼持股背後盤算曝光

晶華（2707）27日宣布，依據既有股東協議安排，洲際酒店集團（IHG）將分兩階段收購晶華子公司Silks Global Holding, Limited所持有的麗晶酒店全球品牌公司Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW）共25%股權，兩階段合計交易金額達3,850萬美元（約新台幣12.3億元）。隨著首階段交易將於2026年第1季完成，晶華預計可先認列處分利益約1,036.64萬美元（約新台幣3.31億元），挹注今年首季獲利表現。

晶華指出，第一階段將由IHG收購RHW 13%股權，交易金額為2,002萬美元，預計於2026年第1季完成交割，並於同季認列處分利益；第二階段則預計於2027年1月31日前完成，IHG將再收購12%股權，交易金額為1,848萬美元。

若加計此次兩階段出售案，晶華投資麗晶品牌的資本回收效益進一步浮現。公司回顧，2010年以5,600萬美元取得RHW 100%股權，2018年先出售51%股權予IHG，交易金額為3,930萬美元；若再納入此次出售的25%股權，累計回收金額將達7,780萬美元，已超越當初投入成本。實現階段性資本回收與投資成果。

晶華表示，本次交易完成後，仍將持有RHW 24%股權，持續參與麗晶品牌全球發展與價值成長。依據股東協議安排，晶華並保有剩餘持股的出售權利，於2028年1月31日至2月28日期間，可要求IHG依約定價格4,224萬美元買回其餘24%股權，為後續資本回收預留空間。

市場解讀，此次IHG進一步提高持股，不僅反映其對麗晶品牌全球布局與高端酒店市場的長期看好，也意味晶華早年押注國際品牌資產的策略逐步開花結果。對晶華而言，此舉除可挹注短期業外收益，也有助提升資產運用效率與資本彈性，強化未來在高端旅宿與品牌投資領域的布局空間。