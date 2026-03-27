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晶華分兩階段售出麗晶25% 第一階段認列3.31億元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

晶華（2707）今宣布，依據既有股東協議安排，洲際酒店集團（IHG）將分兩階段收購本公司子公司Silks Global Holding, Limited 所持 Regent Hospitality Worldwide, Inc.（RHW）共25%股權，兩階段合計交易金額為3,850萬美元。

第一階段將於2026年第1季完成，IHG將收購RHW 13%股權，交易金額為USD20,020,000。本公司預計認列處分利益10,366,433，折算台幣3.31億元，並於2026年第1季入帳。

第二階段預計於2027年1月31日前完成，IHG將再收購RHW 12%股權，交易金額為USD1848萬美元。

晶華於2010年投入資金5,600萬美元收購麗晶國際（RHW）100%股權，並於2018年出售51%股權予IHG取得3,930萬美元。若加計本次13%及後續12%股權交易金額，本公司累計回收金額將達7780萬美元，已超越原始投資金額，實現階段性資本回收與投資成果。

本次交易完成後，本公司仍將持有RHW 24%股權，持續參與麗晶品牌未來發展。依股東協議約定，本公司並於2028年1月31日至2月28日期間，享有要求IHG依約定價格4,224萬美元買回剩餘24%股權之權利。

本案顯示IHG對麗晶品牌全球布局的長期承諾，同時亦體現本公司在品牌投資、資本運用與價值創造上的策略紀律與執行成果。

晶華 股東

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