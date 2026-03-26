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盧秀燕：台中將建立第十個工業產業鏈—無人機產業

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
訪美爭取無人機商機，盧秀燕：建立台中第十個工業產業鏈—無人機產業。中市府提供
訪美爭取無人機商機，盧秀燕：建立台中第十個工業產業鏈—無人機產業。中市府提供

台中市議會26日進行第4屆第7次定期會，市長盧秀燕答覆市議員林昊佑詢問時表示，繼九大產業鏈之後，包括我們的半導體、晶片、機械、光學、航太，還有風力能源等產業鏈，未來台中市要建立「第十個」工業產業鏈，那就是無人機系統。

盧秀燕表示，無人機應用具備龐大產業發展潛力，此次訪美亦積極媒合無人機產業商機，獲得美方高度關注與正面回應，展現台中在無人機產業鏈布局上的優勢與發展契機。

林昊佑於質詢時表示，不是只有支持國防用無人機才叫支持無人機產業，無人機產業不應只侷限於國防軍事範疇，其應用廣泛，除了軍用也涵蓋了商用及農用領域，盧市長此次訪美，針對無人機產業的商機媒合，發揮了極大的成效，美國也對台灣無人機產業聚落的發展相當的有興趣。對此，盧秀燕表示高度認同，此次訪美談無人機不光只有軍用，台中有很好的無人機工業基礎，包括晶片、精密機械及光學等專業領域，這些產業都會帶來很大的商機。

盧秀燕表示，台中市就是全世界做無人機最好的地方。不管是軍用、商用或農用或專用，像市府消防局、警察局也都有將無人機應用在市政上。此次訪美發現無人機有很大商機，因為美國自身的無人機不夠，過去美國發展的都是比較高科技而且巨型、長程、雷達等之類的武器，反而他們的無人機發展是比較不夠的。

盧秀燕指出，觀察烏俄以及伊朗戰爭，都是藉由無人機以小搏大的例子。所以美方很需要無人機，我方也需要無人機，全世界都需要無人機。但是全世界目前為止，都還沒有足夠的生產量能，那誰有機會做？「台中有機會做」。

盧秀燕強調，此次訪美行程，有特別向美方說明，台中市有很好的無人機量能。因為我們有航太、晶片、機械、以及光學產業，這四個產業構築起來就是無人機產業聚落。因此，市府希望美方能多多來台中，事實上美方的確會來，先前也已經陸續來了。對此，市府團隊做了很多「穿針引線」的工作。繼九大產業鏈之後，包括我們的半導體、晶片、機械、光學、航太，還有風力能源等產業鏈，未來台中市要建立「第十個」工業產業鏈，那就是無人機系統。

美國 台中 產業鏈

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