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關稅若調降 車市遞延買氣可期

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市今年可望有遞延買氣。今年第1季車市買氣不如去年同期，不過業界對今年整體市場卻不悲觀，因為新車款陸續出籠，若未來幾個月內台美汽車零關稅政策上路，屆時可望釋放一波遞延買氣。

業界即指出，多家業者近期陸續推出新車款，多半是看好美製車調降為零關稅一事終將在今年底定，最快或許上半年就有佳音，若不確定因素排除後，整體市場可望回復正常，甚至有機會回補去年遞延的買氣。

現代汽車總代理南陽實業總經理徐伯達指出，今年前三月買氣確實是停滯，不過4月以後，多家車廠相繼推出新車款，可望帶動買氣。南陽實業也將在第2季推出全新車款，並且增加油電車款，藉由持續推出新車款帶動買氣。南陽實業並且在新車款的推動下，今年有信心全年銷售2萬輛，較去年小幅成長。

徐伯達指出，台灣車市的整體買氣維持平穩，但消費者等待更好的條件，像是去年因為貨物稅與關稅議題，使得去年4月到9月買氣停滯，但在去年10月貨物稅議題底定後，買氣回溫。今年第1季因為美製車關稅尚未落實，消費者觀望，預期一旦底定，市場買氣即可回復正常。

另外，油電車逐漸取得純電車成為各家車廠強推的產品，南陽實業今年也將導入油電車款，對應市場需求。

消費者 現代汽車 關稅

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