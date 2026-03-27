快訊

川普宣布 延後攻擊伊朗能源設施 期限到4月6日

聽新聞
0:00 / 0:00

麗寶推八案 總銷百億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

不畏房市冷風，麗寶集團大推案，旗下名軒建設更首度進軍苗栗，瞄準軌道經濟，推出總銷逾60億元「名軒新城市」，要抓緊竹科外溢買盤，總計集團今年共推八筆個案，推案量達百億。

麗寶集團表示，近年房市在政策調控與資金趨緊影響下，逐步由成長期轉入理性盤整階段，隨著投資性需求退場，市場回歸基本面，建案的產品規劃與區位條件的重要性顯著提升，今年推案主力鎖定具長線發展潛力的新興重劃區、交通建設節點與科技產業聚落，產品以中小坪數住宅為主。

至於購地策略上，麗寶集團表示，仍以軌道經濟為重心，另外，科技產業發展亦加大了買盤外溢效應，像是名軒建設此次進軍苗栗後龍，正是看準高鐵站區與銅鑼科學園區的發展潛力。

麗寶集團近年亦積極布局地上權開發，透過取得國有土地，在北中南精華區推出具價格優勢的住宅案，麗寶集團表示，今年地上權案將遍地開花，地上權案通常為市場行情的八折價，且現在年限幾乎都是70年，降低購屋族的資金門檻，可為購屋民眾實現「入住蛋黃區」的願望，是高房價時代的購屋解方。麗寶將緊扣交通建設、產業發展與生活機能三大核心價值。

延伸閱讀

豐邑集團2026啟動千億布局 七期雙地標領航台中天際線

麗寶推地上權案 七折價進駐台北精華區

台南熱門申貸路段出爐 第一名安平這條路平均房貸700萬元有找

麗寶搶攻商辦市場！推全新品牌「麗寶ACE」 台中站前打頭陣

相關新聞

機械業今年出口拚增雙位數 公會理事長強調中東局勢對整體銷售影響不大

中東局勢緊繃，台灣機械工業同業公會理事長莊大立昨（26）日表示，對台灣機械銷售影響不大，預估今年機械業出口可成長5%至10%，產值成長可超過10%。

高鋒大整併 營收衝50億

工具機大廠高鋒工業啟動大整併計畫，和大集團總裁沈國榮昨（26）日宣布，旗下生產高階五軸加工機的達佛羅，以及生產滾齒機設備的聚大智能科技，預計明年併入高鋒，未來將朝年營收50億元以上的高精密設備大廠目標邁進。

麗寶推八案 總銷百億元

不畏房市冷風，麗寶集團大推案，旗下名軒建設更首度進軍苗栗，瞄準軌道經濟，推出總銷逾60億元「名軒新城市」，要抓緊竹科外溢買盤，總計集團今年共推八筆個案，推案量達百億。

智慧經營／富華創新董事長吳錫坤 經營企業要懂「貪生怕死」

台中品牌建商富華創新旗下北屯建案「澐光」，今年新春開出讓利第一槍，隨即在短短三周內，繳出熱銷八成的好成績。董事長吳錫坤說：「經營企業要會先貪生怕死，看苗頭不對，馬上調整方向，決策明快，不拖泥帶水」。

市場觀察室／價值創新 書店轉型文化窗口

面對困境，台灣的書店經營者並未坐以待斃，而是以驚人的韌性與創意，探索著新的生存之道。他們證明了，書店的未來不在於模仿網路，而在於創造網路無法複製的價值。其成功因素有三，包括策展力、社群連結及體驗再造。

顯而立見／自我投資三原則

很多年輕人問：「老師，我該不該去學AI？大家都在說很熱門。」「我現在有個高薪的工作機會，可是沒什麼成長空間；另一個機會薪水低，但好像能學到更多，該怎麼選？」而在EMBA的課堂裡，學生問我：「這個投資標的值不值得？」還有一些正在創業的學生，滿腔熱情地問：「老師，我這個題目對不對？這樣的方向有沒有前景？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。