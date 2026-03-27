麗寶推八案 總銷百億元

不畏房市冷風，麗寶集團大推案，旗下名軒建設更首度進軍苗栗，瞄準軌道經濟，推出總銷逾60億元「名軒新城市」，要抓緊竹科外溢買盤，總計集團今年共推八筆個案，推案量達百億。

麗寶集團表示，近年房市在政策調控與資金趨緊影響下，逐步由成長期轉入理性盤整階段，隨著投資性需求退場，市場回歸基本面，建案的產品規劃與區位條件的重要性顯著提升，今年推案主力鎖定具長線發展潛力的新興重劃區、交通建設節點與科技產業聚落，產品以中小坪數住宅為主。

至於購地策略上，麗寶集團表示，仍以軌道經濟為重心，另外，科技產業發展亦加大了買盤外溢效應，像是名軒建設此次進軍苗栗後龍，正是看準高鐵站區與銅鑼科學園區的發展潛力。

麗寶集團近年亦積極布局地上權開發，透過取得國有土地，在北中南精華區推出具價格優勢的住宅案，麗寶集團表示，今年地上權案將遍地開花，地上權案通常為市場行情的八折價，且現在年限幾乎都是70年，降低購屋族的資金門檻，可為購屋民眾實現「入住蛋黃區」的願望，是高房價時代的購屋解方。麗寶將緊扣交通建設、產業發展與生活機能三大核心價值。