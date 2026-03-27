聽新聞
0:00 / 0:00
高鋒大整併 營收衝50億
工具機大廠高鋒工業（4510）啟動大整併計畫，和大集團總裁沈國榮昨（26）日宣布，旗下生產高階五軸加工機的達佛羅，以及生產滾齒機設備的聚大智能科技，預計明年併入高鋒，未來將朝年營收50億元以上的高精密設備大廠目標邁進。
台灣國際工具機展今年首度移師新啟用的台中國際會展中心舉行，和大集團旗下高鋒、達佛羅與聚大三家機械設備廠，也是首度以聯展方式參展，宣告高鋒大整併計畫正式啟動。
沈國榮表示，高鋒原本專注於模具、大型航太加工產業，達佛羅鎖定汽車、航太、軍工、ICT資通訊產業；聚大則瞄準燃油車與電動車產業，未來三家公司整併後可大幅提升國際競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。