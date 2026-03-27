高鋒大整併 營收衝50億

很多年輕人問：「老師，我該不該去學AI？大家都在說很熱門。」「我現在有個高薪的工作機會，可是沒什麼成長空間；另一個機會薪水低，但好像能學到更多，該怎麼選？」而在EMBA的課堂裡，學生問我：「這個投資標的值不值得？」還有一些正在創業的學生，滿腔熱情地問：「老師，我這個題目對不對？這樣的方向有沒有前景？」

2026-03-27 02:17