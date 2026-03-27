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機械業今年出口拚增雙位數 公會理事長強調中東局勢對整體銷售影響不大

經濟日報／ 記者宋健生／台北報導
中東局勢緊繃，台灣機械工業同業公會理事長莊大立26日表示，對台灣機械銷售影響不大。記者宋健生／攝影
中東局勢緊繃，台灣機械工業同業公會理事長莊大立26日表示，對台灣機械銷售影響不大。記者宋健生／攝影

中東局勢緊繃，台灣機械工業同業公會理事長莊大立昨（26）日表示，對台灣機械銷售影響不大，預估今年機械業出口可成長5%至10%，產值成長可超過10%。

不過，莊大立指出，機械產業雖已出現回溫跡象，但整體復甦仍不明顯，「最怕的是油價如果持續上漲，對運費影響很大」，另外攸關鑄件製造的甲醛，也對機械產業的成本有關鍵影響。

值得注意的是，繼上銀（2049）、大銀宣布調漲售價，程泰集團、友嘉集團、東台集團及瀧澤科等整機廠，考慮跟進之後，和大集團總裁沈國榮昨天也宣布，旗下高鋒工業將在4月中通知客戶，預計第2季正式調漲售價，漲幅約5%至10%。

台灣機械公會昨日召開會員代表大會，莊大立表示，觀察目前業界接單狀況，從供應商和廠家資訊了解，工具機產業景氣也有好轉跡象；至於是否代表景氣春燕來臨，他笑著說，「看是大燕還是小燕」，整體還未見明顯復甦，不過仍正面看待今年景氣發展。

莊大立重申，今年機械出口將持續穩定成長，預估機械產業出口成長5%至10%，產值成長超過10%。他也預期，AI絕對是未來趨勢。

莊大立進一步指出，雖然全球預期俄烏戰爭可望結束，其戰後重建市場規模龐大，可帶來許多市場與商機，但台灣機械產業仍要重新擬定發展策略，內需部分，除了AI半導體，軍工產業也將帶來新的國內商機。

不過，中東市場占台灣機械產業比重較小，中東市場變數對台灣機械產業銷售影響不大，但運費若增加，可能對銷往歐洲和美國市場的運輸成本帶來壓力，目前運費壓力還不明顯。

展望中東市場，莊大立指出，除了部分產業機械廠商往中東市場發展，也有會員廠商到北非、阿爾及利亞發展，若能持續站穩根基，對日後銷售將有幫助。

莊大立表示，美國、以色列與伊朗戰火，造成荷莫茲海峽航運受阻，能源與油價勢必衝擊製造成本，各國保護主義是否會越演越烈，地緣政治緊張情況持續，機械產業景氣是否能如目前持續緩步復甦，都是觀察重點。

上銀 俄烏戰爭 軍工產業

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