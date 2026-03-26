澳司穆特台中旗艦館開幕 降噪磁磚地板掀起新工法革命

營建廢棄物處理費用大幅攀升、甚至出現翻倍成長趨勢，成為營建商最頭痛的問題。澳司穆特公司台中旗艦展示館26日開幕，並同步發表與時代建設聯合開發的「AUSMUTE國際降噪磁磚地板」，採用創新的「卡榫式磁磚木地板」，以方便組裝方式、符合傳統工班的施工切割習慣，大幅降低施工時間，也以極低的廢棄物，愛護環境。

AUSMUTE國際降噪磁磚地板採用三合一複合構造，將石紋磁磚、F1級環保低甲醛木夾板與降噪隔音墊整合。相較於傳統地磚需依賴厚重的水泥砂漿打底，ASMT磚以60x60公分規格計，單片重量僅6.8公斤，顯著減輕建物的樓板荷重，並已取得中華民國專利認證。

其物理結構不僅符合2021年起實施的樓板防音降噪17分貝新法規，更結合了磁磚的耐磨防潮與木地板易組裝的優點，確保地坪平整且具備極佳的隔音效果。

面對台灣營建市場嚴峻的泥作缺工問題，澳司穆特董事長許宏丞說，ASMT磚採用的「強固型卡榫乾式工法」大幅簡化施工程序。由於施作過程完全不需水泥砂，能直接降低營建廢棄物的產生，應對廢棄物處理費翻倍成長的經濟壓力。

此外，乾式工法能有效避免因地震或熱漲冷縮所導致的磁磚隆起(膨拱)困擾。對於施工團隊而言，其切割習慣與傳統工法相近，組裝效率高，且未來若需更換裝潢風格或轉售，拆卸過程無須打石敲除，讓修正與換色變得相當簡便。

針對台灣30年以上老屋占比近六成，此技術更提供了非破壞性的更新路徑。傳統翻修常受限於老舊建物地板薄、承重低且打石噪音大等問題，ASMT磚可直接在舊有地層上施作，免除拆除舊磚的清運負擔與噪音干擾。目前該產品已在水湳經貿園區的「時代海德大廈」搶先實績應用，獲得工班與業主的高度肯定。

許宏丞強調，追求生活品質提升是每個人的夢想，但同時也要顧慮環境的責任。營建業是個高耗能產業，推動減廢、環保、低碳、永續刻不容緩，因此面對營建工法轉型升級的關鍵年代，建材和現場施作方式也應與時俱進。

因此，時代建設借鏡澳洲環保的用心引進此一工法，也獲得澳大利亞昆士蘭貿易暨投資辦事處的鼓勵，特別指派投資總監郭家禕到場關心祝福、支持此理念。

許宏丞表示，未來澳司穆特磁磚將秉持「降噪提升生活品質、減廢環保愛地球」兩大信念，全力推動乾式磁磚工法的革命，扭轉營建高耗能的形象，並協助全台舊屋提升生活品質。

立穩營造董事長陳舜智表示，從成本結構與工期管理角度觀察，現在最貴的不是材料，而是「丟東西」，包含室內裝修，若採傳統打除磁磚再重做，不只廢棄物費用高，還包含人力、清運與工期延長等隱形成本。而ASMT磚與傳統地磚濕式工法比較，至少可節省三分之一的工時，未來市場潛力無窮。

澳司穆特磁磚地板採用創新的「卡榫式磁磚木地板」，不用水泥砂，組裝方便。記者宋健生/攝影