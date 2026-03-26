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子公司鼎越遭判沒收121億元 中石化：採必要法律程序

中央社／ 台北26日電
台北地院26日一審宣判京華城等案，京華城案爭點在於20%容積獎勵，鼎越澄清為暫緩實施，但目前未送件，此案土地遭扣押，台北市政府不受理申報勘驗，基地建物僅能呈現鋼骨構造。圖為京華城工地現況。中央社
台北地院26日一審宣判京華城等案，京華城案爭點在於20%容積獎勵，鼎越澄清為暫緩實施，但目前未送件，此案土地遭扣押，台北市政府不受理申報勘驗，基地建物僅能呈現鋼骨構造。圖為京華城工地現況。中央社

中石化今天晚間公告，針對媒體刊載台北地方法院判決應沒收子公司鼎越公司新台幣121億545萬元；中石化將等取得判決書後，徵詢律師專業意見進行研析，依法採取必要法律程序，以維護公司及全體股東權益。

台北市前市長柯文哲等11名被告涉京華城、政治獻金案，台北地方法院歷經1年審理後，今天宣判，重判柯文哲有期徒刑17年、台北市議員應曉薇有期徒刑15年6月、威京集團主席沈慶京有期徒刑10年。其中沒收金額部分，包括威京集團旗下的鼎越公司，金額達121億545萬6748元。

鼎越母公司中石化今天表示，於2025年4月27日發布的重大訊息，明確表達中石化及鼎越公司對於20%容積獎勵的立場，並重申鼎越開發公司願遵照法院最終判決結果辦理20%容積獎勵。

目前中石化尚未收到台北地方法院一審判決書，無法知悉全部判決理由，將等取得判決書後，徵詢律師專業意見進行研析，以維護本公司及全體股東權益。

中石化強調，目前公司財務、營運皆正常，相關進度將依規定另行公告。

鼎越 中石化 柯文哲 應曉薇

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