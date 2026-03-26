高鋒工業啟動大整併計畫！沈國榮宣布高鋒與達佛羅、聚大明年完成整併

工具機大廠高鋒工業（4510）啟動大整併計畫，和大集團總裁沈國榮26日宣布，旗下生產高階五軸加工機的達佛羅，以及生產滾齒機設備的聚大智能科技，預計明年併入高鋒，未來將朝年營收50億元以上的高精密設備大廠目標邁進。

沈國榮表示，高鋒原本專注於模具、大型航太加工產業，達佛羅鎖定汽車、航太、軍工、ICT資通訊產業；聚大則瞄準燃油車與電動車產業。未來三家公司整併後，市場將涵蓋汽車、航太、軍工、資通訊及模具領域，大幅提升國際競爭力。

備受矚目的「台灣國際工具機展」，今年首度移師新啟用的台中國際會展中心舉行，和大集團旗下高鋒、達佛羅與聚大三家機械設備廠，也是首度以聯展方式參展，宣告高鋒大整併計畫正式啟動。

沈國榮表示，工具機產業景氣已有好轉跡象，目前高鋒在手訂單4.6億元，達佛羅也有3.2億元，能見度看到第2季末。而台灣工具機展進入第二天，三家公司接單大有斬獲，合計約1.7億元陸續進帳。

其中，高鋒接獲龍門、小五軸機約5,000萬元訂單，另有2,000萬元訂單正在洽談中；達佛羅接獲6台五軸機及2台搪床，金額合計6,000萬元；聚大接獲8台配備機械手臂的滾齒機，金額4,000萬元。買家主要來自葡萄牙、土耳其、印度及韓國。

高鋒去年4月底入主達佛羅，目前持股60%，經過近一年整頓，今年2月轉盈，以目前在手訂單來看，初估全年營收可達11億元；和大百分之百持股的聚大，年營收約2億元。高鋒今年營運也會優於去年，法人估，全年營收上看15億元，並轉虧為盈。

沈國榮說，高鋒的主力市場在韓國，加工中心機市占第一，東南亞、印度、中東、土耳其等地也不錯；聚大的主力市場在印度、義大利及土耳其；達佛羅的主力市場則在美國、加拿大、墨西哥及歐洲，正好可以補足高鋒、聚大所沒有的市場。

沈國榮不諱言，台灣工具機廠規模普遍不大，在國際市場中單打獨鬥，競爭力相對薄弱，未來透過整併，進行研發、技術等資源整合與市場共享，已是必走的路。

沈國榮說，高鋒等三家公司的整併計畫，預計明年中由各家公司的股東會通過後落實。而這次的大整併計畫只是第一步，後續也不排除還有其它整併的可能。