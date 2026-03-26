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星星電力ETF5050表後儲能 落地欣欣生技食品

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
星星電力ETF5050表後儲能落地欣欣生技食品 製造業用電也能省電費、賺收益 。圖／星星電力提供
星星電力ETF5050表後儲能落地欣欣生技食品 製造業用電也能省電費、賺收益 。圖／星星電力提供

國際電力服務管理商星星電力今（4）日宣布，已與台灣罐頭產業指標企業欣欣生技食品簽署合作備忘錄，成為首批導入「ETF5050表後儲能共享方案」的企業夥伴。隨著製造業面臨電價波動、尖峰用電與淨零轉型等挑戰，企業用電策略正從單純控管成本，轉向結合韌性管理與資產規劃。ETF5050主打免出資、收益共享、電力交易代操一站式服務，協助企業導入智慧儲能、降低用電成本，並參與電力市場創造額外收益。

欣欣生技食品自2020年起於廠區建置屋頂型太陽能，並透過星星電力將綠電轉供至其他企業，早期即將能源納入營運管理與長期規劃。面對電價上漲與負載挑戰升高，欣欣進一步調整用電策略，從電力來源管理轉向用電端的即時調節與結構優化，以提升用電穩定性與降低營運風險。此次導入ETF5050共享方案，結合儲能系統與電力交易平台，正是其能源策略升級的重要一環。

ETF5050由星星電力出資，在企業場域建置表後儲能系統，企業無須承擔建置成本即可導入。系統運作以星星電力自研的能源管理系統（EMS）與能源雲平台為核心，整合用電數據與電力市場規則，自動化調整充放電時機並進行交易決策，提升資產使用效率。儲能資產則由星星電力專業團隊全程代操管理，代表企業不需介入技術與交易細節，即可參與電力市場並穩定創造收益。方案採分潤機制，企業除了節省電費，也能依實際績效與星星電力共享收益，最高可達50：50，讓儲能不再只是備援設備，而是具經濟效益的營運工具。

星星電力表示，欣欣導入案例反映出企業用電觀念的轉變：不再只看電費高低，而是重視用電彈性與風險控管能力。ETF5050特別適合用電規模大、對電價波動敏感、但不希望自行承擔建置與維運負擔的企業。透過儲能系統協助調整尖峰用電結構，並進一步參與台電電力交易與需量反應市場，企業可將原本僅作為內部調度的電力資源轉化為市場參與容量，創造新的營運收益來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 尖峰用電 電力 用電

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