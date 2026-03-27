智慧經營／富華創新董事長吳錫坤 經營企業要懂「貪生怕死」

台中品牌建商富華創新（3056）旗下北屯建案「澐光」，今年新春開出讓利第一槍，隨即在短短三周內，繳出熱銷八成的好成績。董事長吳錫坤說：「經營企業要會先貪生怕死，看苗頭不對，馬上調整方向，決策明快，不拖泥帶水」。

吳錫坤原本於2017年10月自當時的總太地產宣布退休，只當大股東和董事，不料，去年6月5日，富華創新突然公告，法人董事改派代表人，已退休快八年的吳錫坤又回鍋接任董事長。

降價讓利 繳出好成績

由於國內房市買氣持續低迷，富華創新在今年1月初，突然宣布台中市北屯區預售新案「澐光」，祭出三字頭讓利價，相較於2025年區域高點每坪動輒五至六字頭，單坪下修幅度近20萬元，引發市場高度關注。

吳錫坤透露，當初這塊基地要買之前，公司已經二年多不買地了，主要是因為看空市場；土地開部門評估後，認為土地的成本每坪35萬至36萬元，推估建案預售可以賣到50萬元。

沒想到土地在2024年9月19日上午簽約，下午就傳出央行祭出「第七波選擇性信用管制」。「澐光」去年11月下旬進場，每坪開價48萬至52萬元，原本進場前累積了300多組客戶名單，不料開賣3周，只有12組簽約下訂，再來就完全跑不動了。

吳錫坤指出，台灣房地產沒有外資市場，一切看政策，幾乎是100%的內需市場，儘管市場買氣低迷，但資金還在，如果央行水龍頭放一下，馬上就會跳起來。

「我覺得，自住這塊，價格是指標，只要符合行情，讓買方覺得合理，購買力就會出來」。吳錫坤隨即決定，「澐光」降價讓利，每坪單價修正為38萬至43萬元，單坪降價約10萬元，與2025年區域行情動輒50萬至60餘萬元，更是少了近20萬元。

因為降價讓利，建案的接待中心果然立刻湧入人潮，短短三周內就賣出近百戶，銷售率迅速突破八成，成為台中市場熱銷指標個案。而最初下訂的12組客戶，吳錫坤也爽快退還差價，皆大歡喜。

面對部分同業的不諒解，吳錫坤說：「經營企業要學會貪生怕死，看苗頭不對，就要馬上調整方向；就算市場明天恢復景氣，也不差這個案子」。他坦言，周轉率如果不動，效率就是低，讓資金、產品快速轉動，對公司一定是好的。

周報制度 凝聚向心力

面對市場不確性仍高，吳錫坤也擬訂了新的購地推案政策，就是「前案銷售一定要過50%才能開始找地，銷售過70%才能買地」，並鎖定剛需較強的北屯區為主。目前，富華創新在大北屯區累計推案戶數已超過7,500戶。

事實上，吳錫坤除了對外明快決定新案讓利降價，對內也推動「周報」制度，以凝聚員工的向心力。公司每一個在建工程、各部門每周至少交五張照片或影片，有評比也有獎勵，再由小編加上文字，發布於公司的內部刊物及外部官網、FB等平台。

吳錫坤希望透過照片、影片與文字，記錄工地進度與細節，強調品質透明化，試圖在更名後持續鞏固消費者對「原總太」建築品質的信心。另一方面，也希望員工把公司當作別類的「家」，有歸屬感。

富華創新今年2月舉行集團尾牙，主題定為「遊輪嘉年華」，吳錫坤當場宣示，企業由總太地產轉型更名為富華創新之後，全面啟動品牌新航程。吳錫坤表示，「富華號」不僅代表企業蛻變與再出發，更寓意未來將朝多角化經營布局，鎖定新能源、環境維護及其他創新事業，在多變市場環境中穩健航行、迎浪前進。