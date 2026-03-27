顯而立見／自我投資三原則

很多年輕人問：「老師，我該不該去學AI？大家都在說很熱門。」「我現在有個高薪的工作機會，可是沒什麼成長空間；另一個機會薪水低，但好像能學到更多，該怎麼選？」而在EMBA的課堂裡，學生問我：「這個投資標的值不值得？」還有一些正在創業的學生，滿腔熱情地問：「老師，我這個題目對不對？這樣的方向有沒有前景？」

這三類問題乍看之下完全不一樣，但都是在問同一個問題：我該不該投入？這個產業、這個公司、這個題目，到底是不是一個好機會？

要回答這個問題，並不需要太複雜的理論。我認為它可以被歸納成三個最核心的原則。

第一，需求必須是真實的。如果市場上沒有人需要，機會就不存在。需求是基礎，就像人一定要吃飯、一定要住屋子，這些是真實存在的剛需。

第二，價值來自於「想要」。有需求只能決定有沒有價格，但不會決定價值。真正有價值的，是人們願意多付錢、心甘情願追隨的東西。夜市的牛排能填飽肚子，但當人們追求氛圍和體驗，就願意花三倍價格去王品（2727）。從需要到想要，這才是價值的躍升。

第三，它不是靠技術決定，而是靠人心。技術可以很強，但如果沒有打動人心，依舊沒有機會。Facebook的成功不在於程式碼，而在於它抓住了人類最深的渴望：連結。

這三個原則，放在投資人的世界裡很清楚。巴菲特找的是有護城河的公司，因為無法被輕易取代。彼得林區常說「投資你熟悉的」，因為日常生活裡就能看到人們真正想要什麼。馬克安德森則認為，創業能不能成功，關鍵就在於產品和市場有沒有契合。

職場的邏輯也是一樣。當你在選擇一份工作時，也是在判斷一個機會。真實，就是看這份工作背後的產業有沒有長期需求。想要，就是看這份工作能不能帶來成長和升級價值。人心，就是看這家公司文化、氛圍、願景，能不能讓你認同、願意待下去。

很多人的迷茫正是因為搞不清楚自己卡在哪一層。有些人看到AI很熱門，就急著跳進去，卻沒有問自己，這是不是真實的需求。有些人不知道應選擇一個「吃得飽」的選項，還是去追求「能升級」的機會。

還有人困在文化的矛盾裡，賺著不錯的薪水，但卻愈來愈不快樂，因為沒有歸屬感，也沒有使命感。

這些都是「好機會」的不同維度，如果不拆開來想，迷茫就會一直糾纏著你。

一個好機會其實可以用公式來表示：好機會等於需求真實，乘上價值想要，再乘上人心黏著。這是相乘的關係，不是相加。只要有一個為零，就全部歸零。

如果產業沒有需求，你再怎麼努力也沒用。如果有需求，但人們不想要，你就只能停留在低價競爭。如果有需求也有價值，但抓不住人心，這樣的機會終究不會長久。

怎麼判斷呢？你可以用三個問題來檢驗。

首先，如果這個產業或產品消失，人們會不會痛苦？這能幫你分辨需求是不是真的。其次，人們願不願意多付錢，去追求更好的版本？這能幫你檢驗想要是否存在。第三，這能不能變成一種群體習慣或情感依賴？這是檢驗人心黏著的方法。

求職、投資、創業，其實是同一件事。它們都是在練習判斷機會，而判斷的核心就是需求、想要和人心。