行銷策略／創造「雞皮疙瘩」時刻

最近一次讓你起「雞皮疙瘩」是什麼時候？那一刻觸動你的是哪種感受？是觀看恐怖電影、突然接觸冷空氣、聽到令你感動的音樂，還是剛完成了一件極具成就感的專案？

「雞皮疙瘩」學名稱為「立毛反射（Pilomotor Reflex）」。有趣的是，世界各地都找得到用「動物皮膚或外型」來形容生理自然的反應。

例如，德國的「鵝皮」、日本的「鳥肌」（鳥的皮膚）、西班牙的「母雞皮」，越南則叫做「蝸牛凸」。

當大腦出現巨大的情緒波動，如害怕、敬畏、感動、自豪等，就會分泌腎上腺素，刺激到毛孔旁的「豎毛肌」，進而將生理訊號轉化為複雜的情感。

前些日子，我利用假日手做線裝書。從裁切宣紙、畫上界行（格線）、蓋上魚尾開始；接著將書頁齊欄、在書脊處打孔裝紙釘、書角包上綾絹；覆蓋上親自染色、裁切好的書衣，再一針一線地把書縫合固定。最後，再利用細磨砂紙與蠟塊，仔細打磨書脊、書頭與書根。

當我將成品呈給老師傅指教時，他先是拿起來仔細端詳一番，再用手撫摸書衣與裁切處，突然停頓了三秒，揚起頭來告訴我「用心、真用心，讓我愛不釋手，還起了雞皮疙瘩」一邊說一邊摸著手臂。

通常我們都是受到某個事件的刺激，才起了「雞皮疙瘩」。如果你能主動創造一個感動時刻，讓人起雞皮疙瘩、激勵人心，你要如何做？希望讓誰看見？又期待他感受到的是什麼？

雖然雞皮疙瘩通常是受外界刺激產生的被動反應，但在職場中，你是否能在適當時機，利用（或創造）適合的場域（公開或私下），塑造溫暖而真誠的氛圍，主動創造感動時刻，讓人產生這種「立毛反射」般的激勵？

這需要結合以下的三種因素，精準地啟動觸發器：

一、具體事實被看見，如同那本線裝書，必須要有客觀事實的產出或行為。

二、背後努力被連結，對方在過程中付出心血，須被同理、理解與肯定。

三、價值信仰被召喚，傳達出更深層意義，如使命感、價值或專業信念。

身為主管或同仁，若能主動觀察夥伴，找出那個觸發器，然後在合適的場域與氛圍來表達，就能產生強大的共鳴。例如「我看見你在人力最吃緊的時候，願意承擔責任，不厭其煩地與客戶釐清客訴細節，帶領團隊在一周內解決問題，充分實踐我們對客戶的承諾。」

我們也常思考要如何激勵自己，卻往往難以抵抗人性趨於舒適的本能。或許，學習成為一位能讓他人，也為自己創造「雞皮疙瘩」的人，就是提升領導力與自我驅動力的最佳解方。