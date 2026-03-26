豐邑集團2026啟動千億布局 七期雙地標領航台中天際線

長期深耕全台精華地段的豐邑集團，26日於台中Moxy酒店舉辦2026年度媒體春酒。會中正式宣告今年將以「千億布局、築夢未來」為發展主軸，憑藉全台預計交屋2,800戶的穩健動能，展現強大的經營續航力。

豐邑集團總經理邱崇喆並同步揭曉座落台中七期核心、總銷合計逾千億元的兩大指標開發計畫，期許能以國際視野接軌城市成長，為台中的天際線注入嶄新動能。

邱崇喆指出，豐邑集團今年在全台各區域展現豐沛能量，預計交屋量高達2,800戶，不僅證明集團在缺工料漲的環境下，仍具備優異的工程調度力，更體現品牌對住戶的承諾。

目前，重點推動的9大建案全面涵蓋北中台灣關鍵地帶，包括林口的「豐邑GREEN IN」與「豐邑森活」，竹北「浩瀚寬郁」及「豐邑豐采」，以及台中的「豐邑豐禾」、「浩瀚景立方」、「浩瀚創立方」、「豐邑太原YES」與「浩瀚ONE+」等指標案。

今年豐邑集團新案的重頭戲中則鎖定台中七期核心。首座指標案七期「豐邑塔」，座落於市政路與惠中路黃金角地，規劃高達53層的垂直城市，B1至9樓將引進集團自營百貨「豐邑豐生活」，打造垂直城市生活圈，樓上則為高規格辦公空間，單案總銷高達550億元。

另一焦點，則是攜手全球室內設計頂尖團隊CCD打造的市政河南住宅案。該案位於市政路與河南路交匯口，規劃兩棟45層地標型住宅，總銷約400億元。透過國際級設計語彙，將藝術美學融入建築基因，兩大案合計突破千億規模，展現豐邑深耕台中核心區的決心。

而豐邑集團先前在台中北屯機捷區推出「景立方一期」，憑藉品牌實力與地段優勢，寫下亮眼銷售佳績，看準區域剛性需求不減，今年上半年將推出總銷30億元的「景立方二期」；透過穩健的推案節奏，精準布局北台中核心。

針對2026年房市動態，邱崇喆以資深建築人視角分析，認為隨著市場對政策工具的適應，加上近期二房貸款政策調升成數，意味著政府調控不再一味緊縮。邱崇喆形容，這細微的轉向猶如「為市場開了一扇門縫」，象徵過去的高壓調控已見鬆動，為房市釋出緩衝空間。

邱崇喆強調，隨著短期投機性需求撤離，市場已回歸最真實的居住本質，目前盤面上幾乎不見投資客蹤影，已進入自住客當家的時代。在這樣健康的市場環境下，建商不僅在產品規劃上更加用心，致力於品質與服務的差異化，價格端也呈現出更具誠意的彈性空間。

在政策放寬、產品精進、價格友善的三大誘因下，對於有換屋需求的自住客，或長期規劃的置產族來說，當前正是撥雲見日的最佳布局時機。豐邑將持續布局全台精華區，並深耕品牌售後服務，將建築品質轉化為消費者最安心的增值保障。