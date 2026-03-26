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住宅升級調查…87.5%認為傳統住宅功能過時 近八成認為設備管線應升級

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
富比士網路科技公司執行長陳高超(右)表示，近四年來，全國核發使照高達52萬3,980戶，面對超過52萬戶交屋潮，國人對於住宅也有期待，其中高達87.5%民眾認為，無法更新、升級的傳統住宅，將在短短幾年內面臨「老舊、過時」的風險，另有78.6%受訪者認為，住宅需保有隨科技發展而升級的空間，更有43.1%民眾直言，無法升級的傳統住宅已難滿足新世代生活需求；左一為台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發、左二為資深建築師闕河彬、右二為住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨。記者陳美玲／攝影
富比士網路科技公司執行長陳高超(右)表示，近四年來，全國核發使照高達52萬3,980戶，面對超過52萬戶交屋潮，國人對於住宅也有期待，其中高達87.5%民眾認為，無法更新、升級的傳統住宅，將在短短幾年內面臨「老舊、過時」的風險，另有78.6%受訪者認為，住宅需保有隨科技發展而升級的空間，更有43.1%民眾直言，無法升級的傳統住宅已難滿足新世代生活需求；左一為台灣建築安全履歷協會理事長戴雲發、左二為資深建築師闕河彬、右二為住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨。記者陳美玲／攝影

國內第一次「住宅優化升級體檢」大調查正式出爐；由社團法人建築安全履歷協會與富比士網路科技公司，委託市調單位針對35歲以上民眾進行1,070份調查樣本，調查時間為今年3月16日至3月22日，調查顯示，87.5%民眾認為，傳統住宅將面臨「功能性過時」的危機，另有78.6%認為，住宅應全面大「升級」。

富比士網路科技公司執行長陳高超表示，據內政部國土署資料顯示，近四年來，全國核發使照高達52萬3,980戶，面對超過52萬戶交屋潮，國人對於住宅也有期待，其中高達87.5%民眾認為，無法更新、升級的傳統住宅，將在短短幾年內面臨「老舊、過時」的風險，另有78.6%受訪者認為，住宅需保有隨科技發展而升級的空間，更有43.1%民眾直言，無法升級的傳統住宅已難滿足新世代生活需求。

調查顯示，住在屋齡逾30年的老屋受訪者中，認為最困擾的三大住宅問題中，41.1%來自「水電管線無法隨科技升級」，其次為隔音與噪音問題、比重達37.5%，對住宅耐震度的擔憂占比也有32.3%。

對於未來住宅的三大必備升級項目，高達68.9%認為設備與水電管線可更新、可升級，其次為強化耐震安全設計、占62.3%，30.4%認為住宅需能加大戶內供電容量。

值得注意的是，民眾對未來住宅三大必備升級項目，集中在基礎工程能力上，另外高達94.3%民眾認為，強化建築抗震結構是必要的，顯示國人對於住宅要求已從「能住」，升級到「住得安全、住得久，且住宅設備要能隨著科技同步升級」。

至於民眾理想居住環境前三名，好視野、景觀、鄰居比重達68.7%，其次為無汙染、噪音占比約56.4%，擁有綠意與市中心機能則占47.9%。

內政部 科技

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