Gogoro曼谷分享電池交換模式 台灣能源轉型登國際

台灣能源轉型經驗登上國際舞台，電動機車品牌睿能創意（Gogoro）執行長姜家煒今天受邀出席「經濟學人」在曼谷舉行的「亞洲永續週」論壇，發表專題演說分享台灣推動電池交換替代充電的經驗。

經濟學人（The Economist）在曼谷舉辦第5屆「亞洲永續週」論壇（Sustainability Week Asia）今天進入第2天，論壇匯聚各國政經領袖和業界人士，探討亞洲城市如何落實永續發展。

姜家煒在名為「協助能源轉型」的案例分享會中發表演說，以「亞洲需要的移動轉型」為題，分享台灣推動電池交換替代充電的實戰經驗。

他表示，全球20個污染最嚴重的城市中，有高達19個位於亞洲，另外前5大噪音城市也在亞洲，因此「亞洲城市普遍具備地狹人稠、高度依賴機車的特性」。

姜家煒指出，亞洲不僅擁有全球最多的機車使用者，同時也承受最嚴重的空氣污染與噪音問題，顯示交通不只是移動效率的議題，更直接影響城市生活品質與環境永續。

他說，雖然電動化被視為解方，但傳統「充電模式」在二輪車上面臨空間不足、電池過重與充電耗時等限制，「而Gogoro在台灣11年的成功實證，展現透過高效創新的電池交換網路，能有效突破轉型障礙」。

姜家煒表示，Gogoro除了賣車，也是在輸出台灣的智慧城市能源管理系統，將「台灣模式」對接國際合作夥伴，包含在韓國與二輪運具租賃與外送服務平台Bikebank合作建置商用外送車隊，以及與潤滑油品牌商嘉實多（Castrol）於越南成立合資公司，預計第4季在當地推出專屬車款。

他補充，目前Gogoro在台灣擁有超過65萬名車主，已建置超過2700座換電站，每日達37萬次穩定換電量，這套電池交換能源網路吸引Yamaha、Suzuki等國際機車巨頭加入PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟，共同推動電動機車普及化。