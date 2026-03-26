安特羅腸病毒疫苗三期臨床數據 發表於國際知名期刊npj Vaccines

國光生子公司安特羅（6564）26日宣布，安特羅腸病毒71型疫苗跨國三期臨床試驗完整數據，已被國際知名醫學期刊Nature集團下的npj Vaccines接受，並於近日刊登。國光生技生產的安特羅腸病毒疫苗，是目前全球唯一使用生物反應器技術生產的腸病毒疫苗，疫苗保護力達99.21%，於台灣、越南執行的完整三期臨床數據已通過同儕審查，並發表於國際知名的疫苗免疫學期刊npj Vaccines。

安特羅生技表示，npj Vaccines 為全球重要疫苗與免疫學研究期刊。本次發表之第三期臨床試驗採雙盲、隨機設計，於台灣與越南共納入4,011名幼兒，在接種2劑、間隔28天後顯示腸病毒疫苗保護力達99.21%，且可以100%有效降低因腸病毒71型感染引起的住院機率。

目前除既有越南延伸追蹤研究持續進行外，台灣亦同步進行第7年長期追蹤試驗，以進一步評估免疫持續性。其中，越南長達2年的追蹤數據顯示，受試者之血清保護率可維持100%，支持疫苗具備良好且持續的免疫反應。本研究涵蓋不同地區與多個腸病毒流行周期，有助於評估疫苗於不同疫情強度與流行階段下之保護效果。安特羅生技表示，透過隨機分派及統計方法調整區域與時間變異，確保整體分析結果之科學性與穩定性。

至於家長擔心的副作用問題，因為此疫苗抗原含量和佐劑含量較市面上其他疫苗產品來得低，整體耐受性良好，常見不良反應發生率低，包含發燒比例亦維持在相對較低水準，顯示其具備良好安全性。安特羅腸病毒疫苗已於2023年取得台灣藥證，並積極拓展東南亞市場，目前已陸續於越南、澳門及泰國提出藥證申請。

由國光潭子廠生產之疫苗採用生物反應器製程，具備品質穩定與量產優勢，除通過台灣食藥署查廠外，亦取得泰國與越南GMP認證，未來年產能可達百萬劑以上，足以支應區域市場需求。安特羅透過開發東南亞區域特有的傳染病疫苗及醫材，擴充安特羅防疫產品線，持續在東南亞尋求合作夥伴，推動區域防疫及市場布局。