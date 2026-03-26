劍指香雞城？麥味登關係企業超秦宣布成立新品牌「超秦烤雞」

超秦企業（8345）董事會26日通過2025年財報，去年全年合併營收達39.90億元，年增11.14％，全年稅後淨利達2.09億元，年增61.14％，每股稅後純益為4.02元。董事會並決議擬配發每股2.84元股利，其中包含現金股利1.3元、股票股利1.54元，總配發率達70.65％，盈餘分配案將於5月8日股東會承認。超秦並宣布成立新品牌「超秦烤雞」跨足餐飲服務業。

超秦為北台灣最大家禽電動屠宰場，2025年締造營收39.9億元、獲利2.09億元的佳績。展望後市，超秦董事長卓靖倫表示，去年受惠於市場需求增加及屠宰量提升，整體營運表現亮眼，由於電宰線的擴充，屠宰量能提升25％，目前產能已達到每小時8,400隻，今年將持續研發新商品、拓展新通路，期許將傳統農產品朝向「高附加價值化」努力，力拚獲利維持高水準表現。

為了拓展多角化經營，超秦跨足餐飲通路成立的新品牌「超秦烤雞」實驗概念店於26日開幕，地點位在超秦企業桃園總部。卓靖倫表示，新品牌的成立代表著超秦從製造零售業跨足餐飲服務業的起始點。首家門市將於第2季設立，鎖定桃園市中心人潮聚集的商圈，以快速外帶型街邊店為標的，今年預計展店五家，提供給喜歡烤雞的消費族群更多選擇。

近來隨「手扒雞始祖」香雞城重返西門町，引發市場對台式烤雞商機再度關注，超秦此時切入烤雞外帶市場，也被外界解讀為搶攻現烤雞肉商機。

「超秦烤雞」採用「工廠直送」的新鮮雞隻，以獨特配方醃漬調味後，每日現烤並採用恆溫烘烤，以確保肉質鮮嫩多汁，目前販售烤全雞、烤雞翅與烤雞腿，開放預訂，每日限量販售，開幕期間即日起至4月6日，各品項優惠10元。