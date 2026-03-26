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路易莎併「傑克兄弟牛排」拓展餐飲版圖 挑戰台北最高CP值

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
路易莎董事長黃銘賢宣布路易莎集團併購知名「傑克兄弟牛排」拓展餐飲版圖 ，挑戰台北最高CP值。業者／提供
路易莎董事長黃銘賢宣布路易莎集團併購知名「傑克兄弟牛排」拓展餐飲版圖 ，挑戰台北最高CP值。業者／提供

路易莎（2758）集團積極拓展餐飲版圖再下一城，併購知名「傑克兄弟牛排」，路易莎董事長黃銘賢表示，持續推動多品牌策略，路易莎咖啡今年展店目標為30家，餐飲預計會開出20家，未來持續深耕美式餐飲，併購知名的「傑克兄弟牛排」後，今年營收目標再成長衝上40億元。

黃銘賢表示，「傑克兄弟牛排」以獨特懷舊的好萊塢風格美式餐廳，融合時尚多元的Brunch文化，掌握消費潮流上看千億的早午餐市場。同時優化餐點內容，精緻早午餐198元起、主餐320元起、牛排540元起均附飲品，熱美式可續杯，挑戰台北最高CP值。

「傑克兄弟牛排」過往以「人人都吃得起的好牛排」為定位，提供高品質牛排，在餐飲市場累積良好口碑及眾多粉絲，由被譽為「美式餐飲教父」的胡家濠於2016年創立，目前有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店三家，都位於指標商圈，其中台北及台中門市擁有近200坪空間，緊鄰公園或河景，環境寬敞舒適，非常適合家庭、朋友歡聚。

黃銘賢進一步指出，路易莎集團接手後，進一步優化餐點內容，開闢早午餐結合西餐的雙主軸的全新經營策略，期望打造從上午到晚間一站式的不同餐飲體驗，強化品牌多元布局。更導入品牌的平價策略，希望在近年消費者流行吃早午餐，但價格卻不斷攀升上看千元的現況下，逆勢操作，提供更親民的選擇，超值早午餐198元起附美式咖啡、紅茶、果汁，熱美式還可續杯享用，搶攻年輕族群與家庭客層。

黃銘賢認為，「這不只是一次品牌併購，而是路易莎邁向更多元的全時段餐飲新里程。希望讓消費者用更合理的價格，享受到兼具品質與氛圍的餐飲體驗」。

「傑克兄弟牛排」加入後正式成為路易莎集團旗下第10個子品牌。隨著品牌版圖持續擴展，路易莎從一杯咖啡出發，逐步延伸至多元餐飲與生活場域，持續為台灣餐飲文化開啟更多可能。此前集團已布局多元餐飲生活品牌，包括青焰炭火熟成牛排（6間）、初泰 Pikul（2間）、Selfroom Workoutplace（1間）、玖仰茶食文化（8間）、丹生炊事（2間）、SUN BERNO 光焙若蔬食（3間）、Louisa Bakery（1間）、白霧時光 White Mist（1間）及隱岳閣港式料理（1間）。

路易莎董事長黃銘賢，「傑克兄弟牛排」開闢早午餐結合西餐的雙主軸的全新經營策略，期望打造從上午到晚間一站式的不同餐飲體驗，強化品牌多元布局。業者／提供
路易莎董事長黃銘賢，「傑克兄弟牛排」開闢早午餐結合西餐的雙主軸的全新經營策略，期望打造從上午到晚間一站式的不同餐飲體驗，強化品牌多元布局。業者／提供

路易莎 品牌 好萊塢 餐飲

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