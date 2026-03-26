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路易莎衝展店、蓋總部、拚40億年營收 黃銘賢揭多品牌布局策略

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎董事長黃銘賢26日表示，集團今年將同步推進展店、多品牌餐飲布局與後勤供應鏈升級。記者嚴雅芳／攝影
路易莎董事長黃銘賢26日表示，集團今年將同步推進展店、多品牌餐飲布局與後勤供應鏈升級。記者嚴雅芳／攝影

路易莎（2758）董事長黃銘賢26日表示，集團今年將同步推進展店、多品牌餐飲布局與後勤供應鏈升級，除確定新開30家路易莎咖啡直營門市、20多家多品牌餐廳外，新莊總部與「幸福土地」兩大建設案也持續推進。在主力咖啡品牌持續擴張之際，路易莎也同步加快餐飲版圖布局，接手改造傑克兄弟牛排館，強化早午餐、餐酒與聚餐場景，為集團下一階段多品牌成長提前鋪路。展望今年營收目標可望挑戰40億元新高水準。

黃銘賢表示，目前路易莎咖啡直營店約220家、加盟店約330家，今年除持續擴張主品牌外，也將同步推進多品牌餐飲版圖，全年預計新增20多家多品牌餐廳。路易莎加盟策略方面，將持續保留優質加盟主，並鼓勵經營穩定者擴點；至於經營較辛苦的加盟門市，也可由公司接手回收、重新優化，藉此維持整體通路品質與經營效率。

除前端通路持續擴張外，路易莎近兩年也進入重大投資期。黃銘賢指出，集團正同步推進兩項大型後勤建設案，其中位於新莊的新總部去年下半年已動土，將規劃為整合中央廚房、物流與行政功能的智慧化綠能園區；另位於捷運幸福站旁的地上權開發案也已動工，未來將打造多品牌、多業態匯聚的「美好生活園地」，進一步放大集團在餐飲與生活消費場景的布局。

在供應鏈端，路易莎也持續擴充中央工廠與智慧物流能力。黃銘賢表示，目前集團已有10座中央工廠，其中包含六座蛋糕與麵包廠，先前因需求旺盛、產能利用率一度達110%；隨新產線逐步加入，預計今年6~7月餐食二廠完工後，整體中央工廠稼動率可望回落至六至七成，全年平均約八成，為後續多品牌擴張預留更多彈性。集團目前採取「精緻自製＋一般品項委外代工」策略，藉由中央工廠穩定供貨與標準化出貨，支援各品牌快速上新與聯名操作。

在市場環境方面，黃銘賢坦言，近兩年咖啡原料價格波動劇烈，咖啡期貨價格兩年內已大漲四倍，且國際政治事件也持續牽動原物料行情。不過他強調，路易莎仍維持穩健財務體質，淨現金流與EBITDA表現穩定，因此原本規劃今年送件的IPO時程，將調整至明年再推進，不急於在市場波動較大時貿然上市櫃。

在拓點策略上，路易莎直營店未來將優先布局商場、校園與科技廠等剛性需求場域。黃銘賢表示，街邊店近年因租金、裝修與舊樓工程風險較高，整體投資回收評估相對保守，因此新展店會更重視場域屬性與客流穩定性；同時，集團也持續透過資訊化與數位工具提升營運效率，包括掃碼流程優化、AI導入銷售預測與補料規劃等，提升前後台整體人效。

在主品牌咖啡持續擴張之外，路易莎近年也積極補齊餐飲版圖拼圖，其中最受關注的，就是接手美式餐廳品牌傑克兄弟牛排館。黃銘賢表示，集團過去雖然在咖啡、麵包、餐食與輕食布局完整，但始終缺少一個具代表性的美式餐廳品牌，因此這次接手傑克兄弟，不只是單純承接一家牛排館，而是希望重新打造更具歡聚感與場景感的美式餐廳文化。

路易莎 產能利用率 布局 品牌

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