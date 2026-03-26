麗寶推地上權案 七折價進駐台北精華區

麗寶集團積極布局地上權住宅市場，主打以價格優勢切入蛋黃區，並強調「買房不買地」的購屋模式，有望為高房價時代提供新的解方。其中中正區的兩大地上權住宅，據市場人士判斷，當地目前新開案約在單坪150萬左右，地上權案有機會讓民眾用七折價進駐。

麗寶表示，地上權住宅最大特色在於土地成本不計入購屋價格，因此可大幅降低總價門檻，對於希望進入市中心、但受限於預算的自住族群具吸引力。隨著房價高漲，「買房不買地」逐漸成為市場新趨勢，也讓地上權產品從過去的特殊選項，轉變為更多人可接受的購屋方案。

麗寶集團積極布局地上權，過去在台中、新北都曾推出個案。而在首都台北市中正區，麗寶集團手握10塊地上權住宅案土地，其中名軒開發的「首學杭州」、鵬程建設的「首御臨沂」將在第三季推出，兩案合計總銷約35億元。

其中，「首學杭州」位於杭州南路與銅山街口，鄰近台大醫院與中正紀念堂，步行可達捷運信義線及板南線，規劃地上15樓、地下5層，坪數設定15至20坪，目前已進入興建階段；「首御臨沂」則坐落於濟南路與臨沂街口，緊鄰華山文創園區與大安森林公園，步行可達忠孝新生及東門雙捷運站，規劃地上7樓，坪數15至18坪，已完工。

除台北外，麗寶也同步擴大新北與中南部布局。新北市部分，集團看好土城產業與交通利多，推出距離捷運頂埔站約200公尺的地上權案，規劃18至27坪產品，共112戶，受惠未來三鶯線與科技產業聚落發展，區域潛力備受看好。

中部則聚焦雲林高鐵特區，基地約3600坪，規劃25至34坪住宅產品，共519戶，並導入飯店式管理，強化生活品質；南部方面，台南案位於成功大學周邊，規劃20至38坪產品，高雄則鎖定亞洲新灣區，推出27至37坪產品，總戶數近400戶，價格約為周邊新案的75折。

麗寶強調，在房價高漲與少子化趨勢下，市場對於低總價、高地段產品需求提升，地上權住宅有機會成為未來房市重要供給之一。透過降低購屋門檻，讓更多民眾能進入核心地段，也為建商開創新的發展模式。