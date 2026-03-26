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SOGO母親節首波將開跑、拚3%成長 今年看好精品回溫

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

為母親節檔期提前暖身，遠東SOGO台北店兩館母親節化妝品活動將於4月1日登場，推出買正貨送正貨、現折500元、加碼仟元電子商品券等眾多優惠組，檔期力拚成長3%。

整體來看，SOGO今年前三個月業績成長約5%，表現穩健。不過業者坦言，受川普關稅與地緣政治等不確定因素影響，「今天的好不代表明天的好」，也觀察到部分消費者抱持「及時行樂」心態，帶動消費動能。

在外部環境影響下，機票價格上漲抑制出國意願，進一步推升國內消費。此外，金價回檔與保值需求帶動黃金銷售表現亮眼，忠孝館相關業績大幅成長七成，以金磚與金飾最受青睞。

業者指出，若排除戰爭與關稅等干擾因素，對今年母親節檔期仍持審慎樂觀看法，主因去年受關稅影響基期偏低，今年有機會回溫。忠孝館前兩個月業績亦成長約5%，並觀察到消費者出國旅遊時購物意願降低，轉而回流國內消費，且價格相對具競爭力。

商品結構方面，家電與按摩椅受惠新品上市熱銷，甚至出現缺貨情況。忠孝館前三個月以美式休閒與餐飲成長最為突出，分別達10%與8%；化妝品則成長約3%，受惠忠孝館品牌齊全，精品彩妝表現穩定。

復興館方面，今年以來精品業績成長6.9%，受惠香奈兒3月底改裝效益帶動，第1季精品業績可望成長約8%，其中珠寶品牌更呈現雙位數成長，客群維持穩定。業者指出，精品市場歷經數年盤整後，今年終於出現回溫跡象，隨著第2季母親節檔期到來，預期將進一步帶動高端保養品銷售。

整體精品市場觀察，受到外在因素，年輕客群消費轉趨保守，但高資產族群仍維持穩定購買力，對價格敏感度低，更重視商品本身價值。SOGO近兩年亦持續深耕高淨值客群，帶動整體精品業績成長。以品類區分，時尚精品在全球呈現個位數衰退，但復興館仍維持個位數成長，主要受惠核心客群支撐。

價格方面，去年精品品牌已兩度調漲，今年珠寶品牌僅小幅調整約3%，如卡地亞約調升3%至5%；即便如此，復興館整體精品仍可望成長約8%，顯示成長動能主要來自客群經營，而非單純依賴價格上調。

本檔4月1日至7日化妝品區單筆5,000元送500元電子抵用券、指定彩妝、香氛、男士保養品單筆3,000元送300元電子抵用券，刷中信SOGO聯名卡最高享13%回饋；3月26日至4月6日期間享指定銀行4%金喜刷，單日單館單卡累積消費滿5,000元(含)以上，即可兌換「SOGO 4%電子抵用券」回饋無上限，聯名卡獨享優惠3%，合併享最高7%。

SOGO 香奈兒 業績 地緣政治

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